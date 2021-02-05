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المملكة توقع اتفاقية تعاون عامة مع جمهورية كوت ديفوار

لتشجيع الفرص الاستثمارية والثقافية والسياحية بين البلدين

وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار، اتفاقية عامة للتعاون، تتضمن تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الاقتصادية أبيدجان؛ انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من حرص على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم، ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول، وتدعيما للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وسبق توقيع الاتفاقية لقاء بين وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية ووزير خارجية جمهورية كوت ديفوار، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

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المملكة توقع اتفاقية تعاون عامة مع جمهورية كوت ديفوار
سبق

وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار، اتفاقية عامة للتعاون، تتضمن تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الاقتصادية أبيدجان؛ انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من حرص على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم، ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول، وتدعيما للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وسبق توقيع الاتفاقية لقاء بين وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية ووزير خارجية جمهورية كوت ديفوار، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
06:16 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
07:17 PM

المملكة توقع اتفاقية تعاون عامة مع جمهورية كوت ديفوار

لتشجيع الفرص الاستثمارية والثقافية والسياحية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار، اتفاقية عامة للتعاون، تتضمن تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الاقتصادية أبيدجان؛ انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من حرص على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم، ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول، وتدعيما للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وسبق توقيع الاتفاقية لقاء بين وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية ووزير خارجية جمهورية كوت ديفوار، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

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