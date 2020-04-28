7 أشياء يمكنك الاستمتاع بممارستها في رمضان مع هاتف HUAWEI P40 Pro

من منصة ومتجر تطبيقات هواوي مع العديد من التطبيقات المحلية والعالمية

هناك 7 أشياء يمكنك الاستمتاع بها في شهر رمضان مع هاتف HUAWEI P40 Pro. الذي يأتي مع منصة HUAWEI AppGallery، ومتجر التطبيقات الرسمي لهواوي مع العديد من التطبيقات المحلية والعالمية عبر 18 فئة مختلفة في انتظار التحميل على هاتفك.



ويحتوي هاتف HUAWEI P40 Pro على الشاشة التي ستغمر حواسك. لأنه يأتي مزودًا بشاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow الرائعة، منحنية في جميع الزوايا الأربع وشاشة بلا حدود توفر تجربة مشاهدة غامرة حقًا لجميع عروض رمضان المفضلة.



ويأتي هذا الهاتف مع معالج Kirin 990 5G؛ الذي يوفر أداءً لا مثيل له لجميع وسائل الترفيه والعمل على حد سواء. بث الفيديو عبر الإنترنت أو مكالمات العمل الجماعية أو مكالمات الفيديو العائلية كلها مهام سلسة وبسيطة لهاتف HUAWEI P40 Pro. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون شبكة الـ Wi-Fi.



ويدعم الهاتف أيضًا تقنية Wi-Fi 6 Plus بسرعة 160 ميجاهرتز الواردة في المجموعة الكاملة، والتي توفر اتصالًا عالي السرعة مع دعم سرعة نقل نظرية تصل إلى 2400 ميجابت في الثانية.



كما يأتي هاتف HUAWEI P40 Pro مزودًا بكاميرا Ultra Vision Leica رباعية بدقة 50 ميجابكسل، والتي تلتقط الصور بجودة FHD. بفضل مستشعر HUAWEI Ultra Vision، الذي يأتي مع مستشعر CMOS مقاس 1 / 1.28 بوصة (أحد أكبر المستشعرات المتوفرة!) والذي يمكنه التقاط المزيد من الضوء أكثر من أي وقت مضى، فإن جميع صورك الليلية / منخفضة الإضاءة ستكون ذات جودة واضحة. التقط صورة لوجبة الإفطار وقم بتحميلها على حسابك في وسائل التواصل الاجتماعي، أو التقط صورة بينما يتم جمع الأسرة بأكملها استعدادًا لتناول الإفطار. كل جزء من صورك ستروي قصة ما، لأن هاتف HUAWEI P40 Pro يلتقط جميع التفاصيل. على سبيل المثال، يمكنك التقاط صورة لإفطار عائلتك ثم تريد اقتصاصها ومشاركتها مع أصدقائك، وهي عبارة عن صورة دقيقة لجميع أطباق الإفطار الشهية التي قمت بإعدادها؟ يمكنك الآن، مع هاتف HUAWEI P40 Pro.



يتضمن الإعداد بالهاتف على كاميرا Ultra Wide Cine Camera بدقة 40 ميجابكسل بعدسة لتسجيل زوايا عريضة جداً، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع بجودة 4K وكاميرا بعدسة ToF لالتقاط صور مذهلة بتأثيرات بوكيه.



ماذا عن صور السيلفي؟

مع الكاميرا الأمامية المزدوجة التي تحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا بعدسة استشعار العمق، يمكنك التقاط صور سيلفي جميلة بتفاصيل مذهلة وحتى تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K!



ويزود هاتف HUAWEI P40 Pro بسعة بطارية تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة قادرة على الحفاظ على الطاقة لفترات طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف مزودًا بشاحن HUAWEI SuperCharge باستطاعة 40 واط، والذي يعيد شحن البطارية بشكل أسرع من أي وقت مضى! اذهب إلى المنطقة التي ترتاح فيها في المنزل وابدأ بمشاهدة برامجك وعروضك المفضلة - ليالي رمضان الطويلة، وكذلك عمر البطارية!



ويحتوي الهاتف على ميزة جديدة حيث يمكنك من تسجيل مقطع فيديو من المكان الذي تتواجد فيه بالضبط، أثناء التسجيل قم بالتقريب الصورة ستكبر والصوت كذلك! كما يتمتع بكاميرا تزيل وتتخلص من أي شيء لا تريده حيث تتولى ميزة AI Remove Passerby إزالة الأشخاص غير المرغوب فيهم في الصورة بينما تتخلص AI Remove Reflection من الوهج في صورك! تأتي الميزتان مدعمتان بتقنية الذكاء الاصطناعي على هاتف HUAWEI P4o Pro.



ومع وجود 50x SuperZoom في كاميرا الهاتف، فإن أبعد الأشياء تصبح قريبة. وفي الوقت نفسه، يضمن التكبير البصري 5x، والتكبير الهجين 10x والتكبير الرقمي 50x جنبًا إلى جنب مع ميزات تثبيت AIS و OIS ، لا داعي للقلق بشأن أي نوع من التمويه أو الاهتزاز أثناء التكبير.



وأخيرًا فإن هاتف HUAWEI P40 Pro متوفر الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 3,499 ريال. وهو متوفر باللونين الأسود والفضي الصقيع مع باقة هدايا قيّمة تشمل بنك طاقة متنقّلًا ذات شحن فائق، خدماتVIP و6 أشهر ضمان لاستبدال الشاشة مجاناً لمرة واحدة وشاحن السيارة اللاسلكي للشحن السريع وسعة تخزينية مجانية على سحابة هواوي، ويمكنك طلبه عبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة (عبر الإنترنت) في المملكة.