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درجات حرارة مرتفعة بالمدينة المنوّرة.. "الأرصاد": ٤٨ وأكثر

سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مكة المكرّمة

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات #الحرارة على أجزاءٍ من منطقة #المدينة_المنوّرة -بمشيئة الله- كاشفاً أنه قد تصل العظمى فيها إلى أكثر (٤٨)°م.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرّمة، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

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درجات حرارة مرتفعة بالمدينة المنوّرة.. "الأرصاد": ٤٨ وأكثر
سبق

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات #الحرارة على أجزاءٍ من منطقة #المدينة_المنوّرة -بمشيئة الله- كاشفاً أنه قد تصل العظمى فيها إلى أكثر (٤٨)°م.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرّمة، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
09:50 AM

درجات حرارة مرتفعة بالمدينة المنوّرة.. "الأرصاد": ٤٨ وأكثر

سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مكة المكرّمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات #الحرارة على أجزاءٍ من منطقة #المدينة_المنوّرة -بمشيئة الله- كاشفاً أنه قد تصل العظمى فيها إلى أكثر (٤٨)°م.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرّمة، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

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