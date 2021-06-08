درجات حرارة مرتفعة بالمدينة المنوّرة.. "الأرصاد": ٤٨ وأكثر

سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مكة المكرّمة

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات #الحرارة على أجزاءٍ من منطقة #المدينة_المنوّرة -بمشيئة الله- كاشفاً أنه قد تصل العظمى فيها إلى أكثر (٤٨)°م.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرّمة، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).