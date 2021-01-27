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أهالي حائل يستقبلون بالمطار المدرب "الغربي" إثر تبرعه بكلْيته لأحد لاعبيه

اللاعب لم يعرف بهوية المتبرِّع له إلا عند موعد إجراء العملية

استقبل عدد من أبناء حائل مدرب شباب نادي جبة بحائل الكابتن فهد الغربي، الذي تبرع بكليته لأحد لاعبيه، ووصل "الغربي" مطار حائل قبيل مغرب اليوم، وتم ترتيب استقبال له.

وكان "الغربي" فقد اللاعب يوسف الأسلمي، في صفوف فريقه؛ لما يعرفه عنه من مهارة عالية ولعب متميز أثناء تدريبه له في نادي الطائي، فيما أبلغه زملاؤه بأن "الأسلمي" مريض منذ عام، ولم يحضر للتدريبات منذ فترة، فزاره بمنزله للاطمئنان على صحته، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي؛ قرّر التبرع له بإحدى كليتيه.

وعلى الفور، شد رحاله إلى جدة، وأجرى الفحوص الطبية دون أن يعلم أحد، حتى اللاعب نفسه، وبتطابق النتائج، قرر إجراء العملية، ولم يعرف اللاعب بهوية المتبرع له، سوى الخميس، موعد إجراء العملية، وتكللت العملية بنجاح.

يُذكر أن "الغربي" وقَع معه نادي جبة، الموسم الحالي؛ لتدريب النادي لدرجة الشباب.

من جهته، ثمّن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لـ"الغربي" موقفه الإنساني، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وفي حديث لرئيس نادي جبة مناور الشبيب، قال: "الكابتن فهد الغربي في بداية الأمر كان متكتماً على الموضوع؛ وذلك لمصلحة الفريق، وبعد مباراة الأسياح وتأهل الفريق لدور 16، أخبر رئيس النادي أنه عزم على التبرع"، مفيداً بأن النتائج مبشرة، فما كان من رئيس النادي إلا أن شدّ على يده، على العمل الإنساني النبيل وإنقاذه حياة شخص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي حائل يستقبلون بالمطار المدرب "الغربي" إثر تبرعه بكلْيته لأحد لاعبيه
سبق

استقبل عدد من أبناء حائل مدرب شباب نادي جبة بحائل الكابتن فهد الغربي، الذي تبرع بكليته لأحد لاعبيه، ووصل "الغربي" مطار حائل قبيل مغرب اليوم، وتم ترتيب استقبال له.

وكان "الغربي" فقد اللاعب يوسف الأسلمي، في صفوف فريقه؛ لما يعرفه عنه من مهارة عالية ولعب متميز أثناء تدريبه له في نادي الطائي، فيما أبلغه زملاؤه بأن "الأسلمي" مريض منذ عام، ولم يحضر للتدريبات منذ فترة، فزاره بمنزله للاطمئنان على صحته، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي؛ قرّر التبرع له بإحدى كليتيه.

وعلى الفور، شد رحاله إلى جدة، وأجرى الفحوص الطبية دون أن يعلم أحد، حتى اللاعب نفسه، وبتطابق النتائج، قرر إجراء العملية، ولم يعرف اللاعب بهوية المتبرع له، سوى الخميس، موعد إجراء العملية، وتكللت العملية بنجاح.

يُذكر أن "الغربي" وقَع معه نادي جبة، الموسم الحالي؛ لتدريب النادي لدرجة الشباب.

من جهته، ثمّن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لـ"الغربي" موقفه الإنساني، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وفي حديث لرئيس نادي جبة مناور الشبيب، قال: "الكابتن فهد الغربي في بداية الأمر كان متكتماً على الموضوع؛ وذلك لمصلحة الفريق، وبعد مباراة الأسياح وتأهل الفريق لدور 16، أخبر رئيس النادي أنه عزم على التبرع"، مفيداً بأن النتائج مبشرة، فما كان من رئيس النادي إلا أن شدّ على يده، على العمل الإنساني النبيل وإنقاذه حياة شخص.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
07:08 PM

أهالي حائل يستقبلون بالمطار المدرب "الغربي" إثر تبرعه بكلْيته لأحد لاعبيه

اللاعب لم يعرف بهوية المتبرِّع له إلا عند موعد إجراء العملية

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خالد السليمي - حائل
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1,773

استقبل عدد من أبناء حائل مدرب شباب نادي جبة بحائل الكابتن فهد الغربي، الذي تبرع بكليته لأحد لاعبيه، ووصل "الغربي" مطار حائل قبيل مغرب اليوم، وتم ترتيب استقبال له.

وكان "الغربي" فقد اللاعب يوسف الأسلمي، في صفوف فريقه؛ لما يعرفه عنه من مهارة عالية ولعب متميز أثناء تدريبه له في نادي الطائي، فيما أبلغه زملاؤه بأن "الأسلمي" مريض منذ عام، ولم يحضر للتدريبات منذ فترة، فزاره بمنزله للاطمئنان على صحته، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي؛ قرّر التبرع له بإحدى كليتيه.

وعلى الفور، شد رحاله إلى جدة، وأجرى الفحوص الطبية دون أن يعلم أحد، حتى اللاعب نفسه، وبتطابق النتائج، قرر إجراء العملية، ولم يعرف اللاعب بهوية المتبرع له، سوى الخميس، موعد إجراء العملية، وتكللت العملية بنجاح.

يُذكر أن "الغربي" وقَع معه نادي جبة، الموسم الحالي؛ لتدريب النادي لدرجة الشباب.

من جهته، ثمّن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لـ"الغربي" موقفه الإنساني، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وفي حديث لرئيس نادي جبة مناور الشبيب، قال: "الكابتن فهد الغربي في بداية الأمر كان متكتماً على الموضوع؛ وذلك لمصلحة الفريق، وبعد مباراة الأسياح وتأهل الفريق لدور 16، أخبر رئيس النادي أنه عزم على التبرع"، مفيداً بأن النتائج مبشرة، فما كان من رئيس النادي إلا أن شدّ على يده، على العمل الإنساني النبيل وإنقاذه حياة شخص.

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