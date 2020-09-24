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مطلع أكتوبر.. علماء ناسا: قمر جديد سيدور حول الأرض قريباً

قالوا: يقترب من 27 ألف ميل وسيبقى في مدارها لمدة عام

أكد باحثون أمريكيون في مجال الفضاء أن قمراً صغيراً سيدور حول الأرض قريباً، وتحديداً في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأشار الدكتور بول تشودس مدير مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض إلى أن القمر الصغير والذي أطلق عليه اسم "2020 SO" سيدخل مدار الأرض، ويقترب من 27 ألف ميل، وسيبقى في مدار الأرض لمدة عام، وتحديداً حتى شهر مايو 2021.

وذكرت تقارير أمريكية أنهم لم يتأكدوا بعدُ من الجسم الذي سيدخل مدار الأرض، وقد يكون من نفايات الفضاء.

ناسا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطلع أكتوبر.. علماء ناسا: قمر جديد سيدور حول الأرض قريباً
سبق

أكد باحثون أمريكيون في مجال الفضاء أن قمراً صغيراً سيدور حول الأرض قريباً، وتحديداً في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأشار الدكتور بول تشودس مدير مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض إلى أن القمر الصغير والذي أطلق عليه اسم "2020 SO" سيدخل مدار الأرض، ويقترب من 27 ألف ميل، وسيبقى في مدار الأرض لمدة عام، وتحديداً حتى شهر مايو 2021.

وذكرت تقارير أمريكية أنهم لم يتأكدوا بعدُ من الجسم الذي سيدخل مدار الأرض، وقد يكون من نفايات الفضاء.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
10:55 AM

مطلع أكتوبر.. علماء ناسا: قمر جديد سيدور حول الأرض قريباً

قالوا: يقترب من 27 ألف ميل وسيبقى في مدارها لمدة عام

A A A
خالد علي - جدة
0
722

أكد باحثون أمريكيون في مجال الفضاء أن قمراً صغيراً سيدور حول الأرض قريباً، وتحديداً في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأشار الدكتور بول تشودس مدير مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض إلى أن القمر الصغير والذي أطلق عليه اسم "2020 SO" سيدخل مدار الأرض، ويقترب من 27 ألف ميل، وسيبقى في مدار الأرض لمدة عام، وتحديداً حتى شهر مايو 2021.

وذكرت تقارير أمريكية أنهم لم يتأكدوا بعدُ من الجسم الذي سيدخل مدار الأرض، وقد يكون من نفايات الفضاء.

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