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"تعليم عسير" تقرّ خططًا إجرائية لتطبيق الاختبارات الدولية والوطنية ورفع التحصيل

للإسهام في تحسين وتطوير نواتج التعلم

أقرّت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، خططًا إجرائيّةً لتطبيق الاختبارات الدولية TIMSS والوطنية، فضلًا عن اعتماد خطة متوسطة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وبما يسهم في تحسين وتطوير نواتج التعلم.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أن تلك الخطوة تأتي استجابة لرؤية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وتفعيلًا لورش العمل التي عقدت في الوزارة مؤخرًا.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من إدارات الجودة والقبول والتقويم والتدريب والإشراف والإعلام التربوي لتنفيذ الخطط، ولاسيما ما يتعلق بنشر ثقافة الاختبارات الدولية والوطنية لدى المجتمع التعليمي، وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس ومعلمي ومعلمات المواد المستهدفة.

وأضاف "آل كركمان" أن فريق عمل من الإدارة العامة أنهى بناء خطة متوسطة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي، فيما تم البدء في آليات تنفيذها، وصولًا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد "آل كركمان" أهمية دور قادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات، في عملية التطبيق، وكذلك ضرورة التكامل بين الإدارات والمكاتب.

وكان مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعد الجوني، والمساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح؛ قد رأسا اجتماع اللجان التنفيذية لتطبيق الاختبارات الدولية، وتم الالتقاء بـ84 مشرفة ومعلمة وقائدة مدرسة، على أن يعقد مطلع الأسبوع المقبل لقاء عامًّا بقادة ومعلمي المدارس المستهدفة لتنفيذ الخطط المعدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم عسير" تقرّ خططًا إجرائية لتطبيق الاختبارات الدولية والوطنية ورفع التحصيل
سبق

أقرّت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، خططًا إجرائيّةً لتطبيق الاختبارات الدولية TIMSS والوطنية، فضلًا عن اعتماد خطة متوسطة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وبما يسهم في تحسين وتطوير نواتج التعلم.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أن تلك الخطوة تأتي استجابة لرؤية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وتفعيلًا لورش العمل التي عقدت في الوزارة مؤخرًا.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من إدارات الجودة والقبول والتقويم والتدريب والإشراف والإعلام التربوي لتنفيذ الخطط، ولاسيما ما يتعلق بنشر ثقافة الاختبارات الدولية والوطنية لدى المجتمع التعليمي، وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس ومعلمي ومعلمات المواد المستهدفة.

وأضاف "آل كركمان" أن فريق عمل من الإدارة العامة أنهى بناء خطة متوسطة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي، فيما تم البدء في آليات تنفيذها، وصولًا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد "آل كركمان" أهمية دور قادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات، في عملية التطبيق، وكذلك ضرورة التكامل بين الإدارات والمكاتب.

وكان مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعد الجوني، والمساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح؛ قد رأسا اجتماع اللجان التنفيذية لتطبيق الاختبارات الدولية، وتم الالتقاء بـ84 مشرفة ومعلمة وقائدة مدرسة، على أن يعقد مطلع الأسبوع المقبل لقاء عامًّا بقادة ومعلمي المدارس المستهدفة لتنفيذ الخطط المعدة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
06:44 PM

"تعليم عسير" تقرّ خططًا إجرائية لتطبيق الاختبارات الدولية والوطنية ورفع التحصيل

للإسهام في تحسين وتطوير نواتج التعلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقرّت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، خططًا إجرائيّةً لتطبيق الاختبارات الدولية TIMSS والوطنية، فضلًا عن اعتماد خطة متوسطة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وبما يسهم في تحسين وتطوير نواتج التعلم.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، أن تلك الخطوة تأتي استجابة لرؤية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وتفعيلًا لورش العمل التي عقدت في الوزارة مؤخرًا.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من إدارات الجودة والقبول والتقويم والتدريب والإشراف والإعلام التربوي لتنفيذ الخطط، ولاسيما ما يتعلق بنشر ثقافة الاختبارات الدولية والوطنية لدى المجتمع التعليمي، وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس ومعلمي ومعلمات المواد المستهدفة.

وأضاف "آل كركمان" أن فريق عمل من الإدارة العامة أنهى بناء خطة متوسطة المدى لرفع مستوى التحصيل الدراسي، فيما تم البدء في آليات تنفيذها، وصولًا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد "آل كركمان" أهمية دور قادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات، في عملية التطبيق، وكذلك ضرورة التكامل بين الإدارات والمكاتب.

وكان مساعد المدير العام للشؤون التعليمية سعد الجوني، والمساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح؛ قد رأسا اجتماع اللجان التنفيذية لتطبيق الاختبارات الدولية، وتم الالتقاء بـ84 مشرفة ومعلمة وقائدة مدرسة، على أن يعقد مطلع الأسبوع المقبل لقاء عامًّا بقادة ومعلمي المدارس المستهدفة لتنفيذ الخطط المعدة.

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