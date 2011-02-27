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"آل الشيخ" يوجّه بسرعة علاج أحد مصابي حادث درّاجات جازان

أبو شرحة: تجاوب على الفور وخاطب وزارة الحرس الوطني لعلاجه

وجَّه الرئيس العام لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ بسرعة علاج لاعب الدرّاجات الهوائية بنادي اليرموك بمحافظة أبو عريش يحيى طلال صعدي؛ الذي أُصيب أخيراً من جرّاء الحادث المروري المروّع الذي راح ضحيته أربعة لاعبين وأُصيب عشرة آخرون.

وأوضح رئيس نادي اليرموك عبده أبو شرحة؛ أنه بناءً على رغبة ذويه والتقارير الطبية بإصابته الحرجة رفعت إدارة النادي مباشرة إلى الرئيس العام لهيئة الرياضة، وعلى الفور تجاوب ووجّه بسرعة علاجه بمخاطبته وزير الحرس الوطني الذي تمّ إرسال نسخة منه لإدارة نادي اليرموك وتمّ التنسيق مع مستشفى الحرس الوطني بتواصلهم مع إدارة نادي اليرموك وذوي المصاب وتمّ نقله عصر أمس الإثنين.

نسأل الله - عزّ وجلّ - أن يشفيه ويشفي جميع اللاعبين المصابين في هذا الحادث الأليم.

وأكّد أبو شرحة؛ أن اللاعبين يحظون بمتابعة دقيقة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر؛ ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ ورئيس هيئة الرياضة بجازان إبراهيم رياني؛ ورئيس الاتحاد السعودي للدرّاجات صباح الكريديس.

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"آل الشيخ" يوجّه بسرعة علاج أحد مصابي حادث درّاجات جازان
سبق

وجَّه الرئيس العام لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ بسرعة علاج لاعب الدرّاجات الهوائية بنادي اليرموك بمحافظة أبو عريش يحيى طلال صعدي؛ الذي أُصيب أخيراً من جرّاء الحادث المروري المروّع الذي راح ضحيته أربعة لاعبين وأُصيب عشرة آخرون.

وأوضح رئيس نادي اليرموك عبده أبو شرحة؛ أنه بناءً على رغبة ذويه والتقارير الطبية بإصابته الحرجة رفعت إدارة النادي مباشرة إلى الرئيس العام لهيئة الرياضة، وعلى الفور تجاوب ووجّه بسرعة علاجه بمخاطبته وزير الحرس الوطني الذي تمّ إرسال نسخة منه لإدارة نادي اليرموك وتمّ التنسيق مع مستشفى الحرس الوطني بتواصلهم مع إدارة نادي اليرموك وذوي المصاب وتمّ نقله عصر أمس الإثنين.

نسأل الله - عزّ وجلّ - أن يشفيه ويشفي جميع اللاعبين المصابين في هذا الحادث الأليم.

وأكّد أبو شرحة؛ أن اللاعبين يحظون بمتابعة دقيقة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر؛ ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ ورئيس هيئة الرياضة بجازان إبراهيم رياني؛ ورئيس الاتحاد السعودي للدرّاجات صباح الكريديس.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
11:43 AM

"آل الشيخ" يوجّه بسرعة علاج أحد مصابي حادث درّاجات جازان

أبو شرحة: تجاوب على الفور وخاطب وزارة الحرس الوطني لعلاجه

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محمد المواسي - جازان
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وجَّه الرئيس العام لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ بسرعة علاج لاعب الدرّاجات الهوائية بنادي اليرموك بمحافظة أبو عريش يحيى طلال صعدي؛ الذي أُصيب أخيراً من جرّاء الحادث المروري المروّع الذي راح ضحيته أربعة لاعبين وأُصيب عشرة آخرون.

وأوضح رئيس نادي اليرموك عبده أبو شرحة؛ أنه بناءً على رغبة ذويه والتقارير الطبية بإصابته الحرجة رفعت إدارة النادي مباشرة إلى الرئيس العام لهيئة الرياضة، وعلى الفور تجاوب ووجّه بسرعة علاجه بمخاطبته وزير الحرس الوطني الذي تمّ إرسال نسخة منه لإدارة نادي اليرموك وتمّ التنسيق مع مستشفى الحرس الوطني بتواصلهم مع إدارة نادي اليرموك وذوي المصاب وتمّ نقله عصر أمس الإثنين.

نسأل الله - عزّ وجلّ - أن يشفيه ويشفي جميع اللاعبين المصابين في هذا الحادث الأليم.

وأكّد أبو شرحة؛ أن اللاعبين يحظون بمتابعة دقيقة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر؛ ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ ورئيس هيئة الرياضة بجازان إبراهيم رياني؛ ورئيس الاتحاد السعودي للدرّاجات صباح الكريديس.

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