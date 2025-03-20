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الباحة .. تعليق زيارات المرضى بمستشفى الملك فهد والأمير مشاري

من يوم غد السبت والتواصل هاتفياً

أعلنت صحة منطقة الباحة تعليق الزيارات في مستشفى الملك فهد والأمير مشاري في الباحة اعتباراً من غد السبت للحد من انتشار فايروس كورونا.

وقالت عبر حسابها: نظراً للحاجة إلى رفع مستوى تطبيق سياسات مكافحة العدوى وحرصاً على سلامة الجميع من المنومين والمراجعين سيتم إغلاق الزيارة للمرضى في مستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير مشاري بالباحة اعتباراً من يوم السبت الموافق 26-7-1441 والاكتفاء بالتواصل هاتفياً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الباحة صحة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة .. تعليق زيارات المرضى بمستشفى الملك فهد والأمير مشاري
سبق

أعلنت صحة منطقة الباحة تعليق الزيارات في مستشفى الملك فهد والأمير مشاري في الباحة اعتباراً من غد السبت للحد من انتشار فايروس كورونا.

وقالت عبر حسابها: نظراً للحاجة إلى رفع مستوى تطبيق سياسات مكافحة العدوى وحرصاً على سلامة الجميع من المنومين والمراجعين سيتم إغلاق الزيارة للمرضى في مستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير مشاري بالباحة اعتباراً من يوم السبت الموافق 26-7-1441 والاكتفاء بالتواصل هاتفياً.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:25 PM

الباحة .. تعليق زيارات المرضى بمستشفى الملك فهد والأمير مشاري

من يوم غد السبت والتواصل هاتفياً

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
2,141

أعلنت صحة منطقة الباحة تعليق الزيارات في مستشفى الملك فهد والأمير مشاري في الباحة اعتباراً من غد السبت للحد من انتشار فايروس كورونا.

وقالت عبر حسابها: نظراً للحاجة إلى رفع مستوى تطبيق سياسات مكافحة العدوى وحرصاً على سلامة الجميع من المنومين والمراجعين سيتم إغلاق الزيارة للمرضى في مستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير مشاري بالباحة اعتباراً من يوم السبت الموافق 26-7-1441 والاكتفاء بالتواصل هاتفياً.

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