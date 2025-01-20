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"التجارة" تشهِّر بفرع لشركة سيارات أعلن تخفيضات غير مرخصة

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بفرع شركة، تختص بتجارة السيارات والشاحنات والحافلات بمدينة الرياض؛ لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والعروض التجارية للمستهلكين.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة "التجارة" بلاغات مستهلكين عن قيام فرع الشركة بإعلان إجراء تخفيضات على السيارات المستعملة، تصل إلى 40 %.

وبناء عليه تمت مباشرة وضبط مخالفة إجراء التخفيضات دون الحصول على ترخيص نظامي، ومن ثم إحالة القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على فرع المنشأة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

تجدر الإشارة إلى الوزارة وفَّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا؛ وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية كافة.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تشهِّر بفرع لشركة سيارات أعلن تخفيضات غير مرخصة
سبق

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بفرع شركة، تختص بتجارة السيارات والشاحنات والحافلات بمدينة الرياض؛ لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والعروض التجارية للمستهلكين.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة "التجارة" بلاغات مستهلكين عن قيام فرع الشركة بإعلان إجراء تخفيضات على السيارات المستعملة، تصل إلى 40 %.

وبناء عليه تمت مباشرة وضبط مخالفة إجراء التخفيضات دون الحصول على ترخيص نظامي، ومن ثم إحالة القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على فرع المنشأة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

تجدر الإشارة إلى الوزارة وفَّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا؛ وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية كافة.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
08:26 PM

"التجارة" تشهِّر بفرع لشركة سيارات أعلن تخفيضات غير مرخصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,208

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بفرع شركة، تختص بتجارة السيارات والشاحنات والحافلات بمدينة الرياض؛ لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات والعروض التجارية للمستهلكين.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لمباشرة "التجارة" بلاغات مستهلكين عن قيام فرع الشركة بإعلان إجراء تخفيضات على السيارات المستعملة، تصل إلى 40 %.

وبناء عليه تمت مباشرة وضبط مخالفة إجراء التخفيضات دون الحصول على ترخيص نظامي، ومن ثم إحالة القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على فرع المنشأة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

تجدر الإشارة إلى الوزارة وفَّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا؛ وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على العروض الوهمية كافة.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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