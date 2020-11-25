أحمد الريسي.. أول عربي يتولى رئاسة الإنتربول

خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة.. يستمر 4 سنوات

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، الخميس، انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي رئيسًا جديدًا لها، ليصبح أول عربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

وجاء انتخاب أحمد الريسي خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة "الإنتربول" في مدينة إسطنبول التركية.

وقال الحساب الرسمي لمنظمة "الإنتربول" على "تويتر": "جرى انتخاب أحمد الريسي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب الرئيس لولاية تستمر 4 سنوات".

ويملك "الريسي" وفق "سكاي نيوز" خبرةً تقارب أربعة عقود في مجال إنفاذ القانون، ويعتبر خبيرًا في المجالين الأمني والشرطي والتحول الرقمي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الشرطية والأمن وسلامة المجتمع من جامعة جامعة لندن متروبوليتان البريطانية.