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بالمقاتلات والمدفعية.."الشرعية" توجّه ضربات موجعة للحوثيين في 4 جبهات

أسقطت "مسيرة" للميليشيا ..وقتلت وأصابت عددًا من عناصرها

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدة جبهات قتالية في أطراف محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في جبهات الكسارة، ومحزمات ماس، والمشجح؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين.

وبيّن المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع للميليشيا الحوثية في جبهات رحبة، والكسارة، والمشجح، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية، تجمعات للميليشيا، في جبهة نعمان في محافظة البيضاء، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، ودمرت آليات قتالية تابعة لها.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالمقاتلات والمدفعية.."الشرعية" توجّه ضربات موجعة للحوثيين في 4 جبهات
سبق

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدة جبهات قتالية في أطراف محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في جبهات الكسارة، ومحزمات ماس، والمشجح؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين.

وبيّن المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع للميليشيا الحوثية في جبهات رحبة، والكسارة، والمشجح، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية، تجمعات للميليشيا، في جبهة نعمان في محافظة البيضاء، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، ودمرت آليات قتالية تابعة لها.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:08 PM

بالمقاتلات والمدفعية.."الشرعية" توجّه ضربات موجعة للحوثيين في 4 جبهات

أسقطت "مسيرة" للميليشيا ..وقتلت وأصابت عددًا من عناصرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدة جبهات قتالية في أطراف محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن القصف استهدف مواقع الميليشيا في جبهات الكسارة، ومحزمات ماس، والمشجح؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين.

وبيّن المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع للميليشيا الحوثية في جبهات رحبة، والكسارة، والمشجح، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية، تجمعات للميليشيا، في جبهة نعمان في محافظة البيضاء، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، ودمرت آليات قتالية تابعة لها.

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