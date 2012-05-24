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"تأكد" يفوز بجائزة أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة #كفاءة_الطاقة

خلال الاحتفالية الافتراضية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

فاز تطبيق "تأكد" بجائزة أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة #كفاءة_الطاقة، في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة، خلال الاحتفالية الافتراضية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وبحسب المواصفات السعودية تأتي هذه الجائزة نتاج تعاون وتكامل مثمر مع شركائها في النجاح، المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

ووفق هيئة المواصفات يتيح تطبيق تأكد للمستهلك التحقق من سريان مفعول علامة الجودة وملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية (مكيفات، غسالات، ثلاجات)، الإطارات والمركبات، ويمكن من خلال هذا التطبيق التحقق من سريان مفعول علامة الجودة، وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة على علامة الجودة، أيضاً هناك خاصية لتقديم بلاغ تجاري عند انتهاء فترة ترخيص استخدام العلامة، كما يمكنك من خلال هذا التطبيق التحقق من عدد نجوم بطاقة كفاءة الطاقة وكذلك المقارنة بين المنتجات المشابهة بنسبة كفاءة الطاقة وسعة التبريد والاستهلاك السنوي وقدرة الدخل الكهربائية وكذلك مطابقة المواصفات السعودية.

وهناك أيقونة المعلومات العامة (عن التطبيق والحد الأدنى لمواصفات الأجهزة وشرح عن كيفية قراءة كفاءة بطاقة الطاقة)، كما يمكنك البحث عن الأجهزة الكهربائية بوساطة رقم الموديل، وكذلك البحث عن المركبات بوساطة (سنة الموديل والشركة المصنعة وطراز المركبة وسعة المحرك ونوع الوقود)، إضافة إلى إمكانية المقارنة بين المنتجات الحاصلة على بطاقة كفاءة الطاقة.

ويعمل التطبيق من خلال استخدام خاصية المسح للباركود لمنتجات علامة الجودة والكيو آر كود لملصقات كفاءة الطاقة، أيضاً يعمل التطبيق من خلال استخدام خاصية البحث والمقارنة عن المنتجات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تأكد" يفوز بجائزة أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة #كفاءة_الطاقة
سبق

فاز تطبيق "تأكد" بجائزة أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة #كفاءة_الطاقة، في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة، خلال الاحتفالية الافتراضية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وبحسب المواصفات السعودية تأتي هذه الجائزة نتاج تعاون وتكامل مثمر مع شركائها في النجاح، المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

ووفق هيئة المواصفات يتيح تطبيق تأكد للمستهلك التحقق من سريان مفعول علامة الجودة وملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية (مكيفات، غسالات، ثلاجات)، الإطارات والمركبات، ويمكن من خلال هذا التطبيق التحقق من سريان مفعول علامة الجودة، وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة على علامة الجودة، أيضاً هناك خاصية لتقديم بلاغ تجاري عند انتهاء فترة ترخيص استخدام العلامة، كما يمكنك من خلال هذا التطبيق التحقق من عدد نجوم بطاقة كفاءة الطاقة وكذلك المقارنة بين المنتجات المشابهة بنسبة كفاءة الطاقة وسعة التبريد والاستهلاك السنوي وقدرة الدخل الكهربائية وكذلك مطابقة المواصفات السعودية.

وهناك أيقونة المعلومات العامة (عن التطبيق والحد الأدنى لمواصفات الأجهزة وشرح عن كيفية قراءة كفاءة بطاقة الطاقة)، كما يمكنك البحث عن الأجهزة الكهربائية بوساطة رقم الموديل، وكذلك البحث عن المركبات بوساطة (سنة الموديل والشركة المصنعة وطراز المركبة وسعة المحرك ونوع الوقود)، إضافة إلى إمكانية المقارنة بين المنتجات الحاصلة على بطاقة كفاءة الطاقة.

ويعمل التطبيق من خلال استخدام خاصية المسح للباركود لمنتجات علامة الجودة والكيو آر كود لملصقات كفاءة الطاقة، أيضاً يعمل التطبيق من خلال استخدام خاصية البحث والمقارنة عن المنتجات.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
09:56 AM

"تأكد" يفوز بجائزة أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة #كفاءة_الطاقة

خلال الاحتفالية الافتراضية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز تطبيق "تأكد" بجائزة أفضل مشروع مبتكر يستخدم التقنيات الذكية لخدمة #كفاءة_الطاقة، في مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة، خلال الاحتفالية الافتراضية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وبحسب المواصفات السعودية تأتي هذه الجائزة نتاج تعاون وتكامل مثمر مع شركائها في النجاح، المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

ووفق هيئة المواصفات يتيح تطبيق تأكد للمستهلك التحقق من سريان مفعول علامة الجودة وملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للمنتجات الكهربائية (مكيفات، غسالات، ثلاجات)، الإطارات والمركبات، ويمكن من خلال هذا التطبيق التحقق من سريان مفعول علامة الجودة، وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة على علامة الجودة، أيضاً هناك خاصية لتقديم بلاغ تجاري عند انتهاء فترة ترخيص استخدام العلامة، كما يمكنك من خلال هذا التطبيق التحقق من عدد نجوم بطاقة كفاءة الطاقة وكذلك المقارنة بين المنتجات المشابهة بنسبة كفاءة الطاقة وسعة التبريد والاستهلاك السنوي وقدرة الدخل الكهربائية وكذلك مطابقة المواصفات السعودية.

وهناك أيقونة المعلومات العامة (عن التطبيق والحد الأدنى لمواصفات الأجهزة وشرح عن كيفية قراءة كفاءة بطاقة الطاقة)، كما يمكنك البحث عن الأجهزة الكهربائية بوساطة رقم الموديل، وكذلك البحث عن المركبات بوساطة (سنة الموديل والشركة المصنعة وطراز المركبة وسعة المحرك ونوع الوقود)، إضافة إلى إمكانية المقارنة بين المنتجات الحاصلة على بطاقة كفاءة الطاقة.

ويعمل التطبيق من خلال استخدام خاصية المسح للباركود لمنتجات علامة الجودة والكيو آر كود لملصقات كفاءة الطاقة، أيضاً يعمل التطبيق من خلال استخدام خاصية البحث والمقارنة عن المنتجات.

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