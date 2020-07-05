احتفل عايض محمد القرني، بزواجه في مدينة الرياض؛ وذلك في حضور عائلي فقط؛ تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، ووفقًا للإجراءات الاحترازية.
"القرني" يحتفل بزواجه بالرياض وسط إجراءات احترازية
احتفل عايض محمد القرني، بزواجه في مدينة الرياض؛ وذلك في حضور عائلي فقط؛ تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، ووفقًا للإجراءات الاحترازية.
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"القرني" يحتفل بزواجه بالرياض وسط إجراءات احترازيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-05
احتفل عايض محمد القرني، بزواجه في مدينة الرياض؛ وذلك في حضور عائلي فقط؛ تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، ووفقًا للإجراءات الاحترازية.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
09:14 PM
"القرني" يحتفل بزواجه بالرياض وسط إجراءات احترازية
احتفل عايض محمد القرني، بزواجه في مدينة الرياض؛ وذلك في حضور عائلي فقط؛ تنفيذًا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من فيروس كورونا، ووفقًا للإجراءات الاحترازية.
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