غرفة الرياض ..14 شركة ألمانية تبحث الاستثمار في التعدين

ناقشوا سبل استغلال الفرص الاقتصادية الواعدة التي أعلنتها2030

ناقش وفد ألماني ضم ممثلي 14 شركة تعمل في مجال التعدين والموارد الطبيعية خلال لقائهم برجال الأعمال بغرفة الرياض صباح اليوم الاحد أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات تخصصات الشركات والاستفادة من الفرص الاستثمارية في اقتصاد البلدين، كما بحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين قطاعي الأعمال السعودي والالماني واستغلال الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة والتي اعلن عنها في رؤية (المملكة 2030) خاصة في الجانب المتعلق بقطاع التعدين بما يساعد على تحقيق أهداف الرؤية.

وشهد اللقاء تقديم استعراض لمنتجات الشركات وما تقوم بتنفيذه من مشاريع داخل وخارج المملكة، كما اطلع الوفد على الدور الذي تطلع الهيئة العامة للاستثمار في مجال تقديم الخدمات والاستشارات للمستثمرين، اضافة الى تعريفهم بما تشهده المملكة من تحول اقتصادي يستهدف تنويع مصادر الدخل واحداث نهضة تنموية شاملة.

كما تم عقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال واعضاء الوفد تم خلالها التداول حول السبل الممكنة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال تخصصات هذه الشركات والتعرف على منتجاتها في مجالات التعدين المختلفة، يشار الى أن زيارة الوفد تأتي في إطار سعي الغرفة لتوطيد العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين وإقامة علاقات شراكة تجارية لدفع العلاقات الاقتصادية بينها نحو المزيد من التطور.