1124 إصابة جديدة بكورونا في "عُمان" و228 في المغرب

إجمالي الحالات المصابة في السلطنة وصل إلى 41194

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1124 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 41194 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 185 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 24162 حالة.





وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة، 211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت إحصاءات وزارة الصحة المغربية، على بوابتها الرسمية، حول مصابي فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 12.596 ألف حالة.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغ 8.978 ألف حالة، بتماثل 139 حالة جديدة للشفاء.

وزاد عدد حالات الوفاة إلى 228 حالة، بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة.