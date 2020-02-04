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إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم مركبتَيْن تقلان عائلتَيْن شمالي الطائف

الفِرق الإسعافية باشرت الحادث ونقلت المصابين لمستشفى المويه العام

أُصيب 11 شخصًا في حادث تصادم مركبتَيْن، تقلان عائلتَيْن على طريق بعد المويه شمالاً باتجاه الطائف؛ وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الحادث، وتعاملت مع الحالات بعد فرزها في الموقع.

وتفصيلاً، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وقامت بتوجيه سبع فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وقال: عند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع ١١ حالة إسعافية؛ فتم فرز الإصابات بالموقع، وتقديم الخدمة الإسعافية لهم، وصُنفت حالتان بالمتوسطة، فيما صُنفت باقي الحالات بالبسيطة، وتم التنسيق لنقل الحالات إلى مستشفى المويه العام.

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إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم مركبتَيْن تقلان عائلتَيْن شمالي الطائف
سبق

أُصيب 11 شخصًا في حادث تصادم مركبتَيْن، تقلان عائلتَيْن على طريق بعد المويه شمالاً باتجاه الطائف؛ وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الحادث، وتعاملت مع الحالات بعد فرزها في الموقع.

وتفصيلاً، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وقامت بتوجيه سبع فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وقال: عند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع ١١ حالة إسعافية؛ فتم فرز الإصابات بالموقع، وتقديم الخدمة الإسعافية لهم، وصُنفت حالتان بالمتوسطة، فيما صُنفت باقي الحالات بالبسيطة، وتم التنسيق لنقل الحالات إلى مستشفى المويه العام.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
01:33 AM

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم مركبتَيْن تقلان عائلتَيْن شمالي الطائف

الفِرق الإسعافية باشرت الحادث ونقلت المصابين لمستشفى المويه العام

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فهد العتيبي - الطائف
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أُصيب 11 شخصًا في حادث تصادم مركبتَيْن، تقلان عائلتَيْن على طريق بعد المويه شمالاً باتجاه الطائف؛ وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الحادث، وتعاملت مع الحالات بعد فرزها في الموقع.

وتفصيلاً، أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وقامت بتوجيه سبع فرق إسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وقال: عند وصول أول فرقة اتضح أن بالموقع ١١ حالة إسعافية؛ فتم فرز الإصابات بالموقع، وتقديم الخدمة الإسعافية لهم، وصُنفت حالتان بالمتوسطة، فيما صُنفت باقي الحالات بالبسيطة، وتم التنسيق لنقل الحالات إلى مستشفى المويه العام.

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