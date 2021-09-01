"الفهادي" "رئيس رقباء" في الخرج

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بترقية الرقيب أول معيض بن مرزوق الفهادي، إلى رتبة رئيس رقباء بشرطة محافظة الخرج.

تلقّى "الفهادي" التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الأهل والزملاء والأصدقاء الذين وعدهم بإقامة احتفالية مصغرة بهذه المناسبة؛ نظرًا للاحترازات الوقائية والبروتوكولات المعمول بها جراء جائحة كورونا.

"سبق" تبارك لرئيس الرقباء "الفهادي" هذه الترقية، وتتمنى له التوفيق والنجاح.