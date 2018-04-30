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أسعار تذاكر "فوكس سينما" تبدأ من 50 ريالاً.. وهذا موعد افتتاح فرع جدة

خلال 3 أيام سيتاح الحجز عبر التطبيق الرسمي والموقع الإلكتروني وشباك التذاكر

أعلن المدير التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية، أحمد جلال إسماعيل، أن أسعار تذاكر "فوكس سينما" ستبداً من 50 ريالاً، وذلك خلال حفل افتتاح سلسلة دور السينما الشهيرة في الرياض بارك.

وقال "إسماعيل" إن الأسعار تعتبر جيدة جداً، مشيراً إلى أنه خلال 3 أيام سيتاح الحجز للجميع عن طريق التطبيق الرسمي، والموقع الإلكتروني، وشباك التذاكر.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح دار سينما أخرى في الرياض في نهاية عام 2018م، بالإضافة إلى افتتاح فرع في جدة مع بداية عام 2019م.

في حين أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، آلان بجاني، عن عزم المجموعة استثمار 14 مليار ريال في المملكة، بالإضافة إلى 2 مليار ريال لإنشاء 600 شاشة عرض سينمائي خلال الـ3 إلى 5 سنوات القادمة في جميع أنحاء المملكة.

وأكد "بجاني" أنه من المنتظر أن تتيح استثمارات مجموعة "ماجد الفطيم" 117 ألف فرصة عمل، ستكون كلها أو أغلبها من نصيب الشباب السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسعار تذاكر "فوكس سينما" تبدأ من 50 ريالاً.. وهذا موعد افتتاح فرع جدة
سبق

أعلن المدير التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية، أحمد جلال إسماعيل، أن أسعار تذاكر "فوكس سينما" ستبداً من 50 ريالاً، وذلك خلال حفل افتتاح سلسلة دور السينما الشهيرة في الرياض بارك.

وقال "إسماعيل" إن الأسعار تعتبر جيدة جداً، مشيراً إلى أنه خلال 3 أيام سيتاح الحجز للجميع عن طريق التطبيق الرسمي، والموقع الإلكتروني، وشباك التذاكر.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح دار سينما أخرى في الرياض في نهاية عام 2018م، بالإضافة إلى افتتاح فرع في جدة مع بداية عام 2019م.

في حين أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، آلان بجاني، عن عزم المجموعة استثمار 14 مليار ريال في المملكة، بالإضافة إلى 2 مليار ريال لإنشاء 600 شاشة عرض سينمائي خلال الـ3 إلى 5 سنوات القادمة في جميع أنحاء المملكة.

وأكد "بجاني" أنه من المنتظر أن تتيح استثمارات مجموعة "ماجد الفطيم" 117 ألف فرصة عمل، ستكون كلها أو أغلبها من نصيب الشباب السعودي.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
10:46 PM

أسعار تذاكر "فوكس سينما" تبدأ من 50 ريالاً.. وهذا موعد افتتاح فرع جدة

خلال 3 أيام سيتاح الحجز عبر التطبيق الرسمي والموقع الإلكتروني وشباك التذاكر

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ياسر نجدي - الرياض
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أعلن المدير التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية، أحمد جلال إسماعيل، أن أسعار تذاكر "فوكس سينما" ستبداً من 50 ريالاً، وذلك خلال حفل افتتاح سلسلة دور السينما الشهيرة في الرياض بارك.

وقال "إسماعيل" إن الأسعار تعتبر جيدة جداً، مشيراً إلى أنه خلال 3 أيام سيتاح الحجز للجميع عن طريق التطبيق الرسمي، والموقع الإلكتروني، وشباك التذاكر.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح دار سينما أخرى في الرياض في نهاية عام 2018م، بالإضافة إلى افتتاح فرع في جدة مع بداية عام 2019م.

في حين أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، آلان بجاني، عن عزم المجموعة استثمار 14 مليار ريال في المملكة، بالإضافة إلى 2 مليار ريال لإنشاء 600 شاشة عرض سينمائي خلال الـ3 إلى 5 سنوات القادمة في جميع أنحاء المملكة.

وأكد "بجاني" أنه من المنتظر أن تتيح استثمارات مجموعة "ماجد الفطيم" 117 ألف فرصة عمل، ستكون كلها أو أغلبها من نصيب الشباب السعودي.

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