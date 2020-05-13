شرطة مكة: الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة أموالهم

تورطوا بارتكاب 5 جرائم بالأسلوب نفسه.. والمبالغ المسروقة بلغت 400 ألف

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت - بفضل من الله - عن تمكُّن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من الإطاحة بتنظيم إجرامي، يمتهن الترصد لعملاء البنوك، وسرقة أموالهم. وقد تم القبض عليهم، وهم وافدون من مخالفي نظام الإقامة من (الجنسية التشادية). وأسفرت إجراءات الاستدلال الأولية عن تورطهم بارتكاب خمس جرائم بالأسلوب الإجرامي نفسه. وبلغت المبالغ النقدية المسروقة 400 ألف ريال. وقد تم إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.