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"الاستثمار": فريق الوزارة يعمل بكامل طاقته.. وخدماتنا متاحة لجميع المستثمرين

"الفالح" طمأن بأن العمل مستمر إلكترونيًا لتذليل التحديات في هذا الوضع الاستثنائي

أكدت وزارة الاستثمار جاهزيتها التامة للقيام بأعمالها ومهامها لخدمة المستثمرين والإجابة عن استفساراتهم وحل المعضلات التي قد تواجههم، عبر تقنيات العمل عن بعد التي جُهزت وفُعلت هذا الأسبوع.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح لجميع المستثمرين من خدمات الوزارة لطمأنتهم بأن العمل مستمر وأن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين لن تتأثر بعمل الفريق عن بعد.

وأشار الفالح إلى أنه بالإضافة إلى استمرار الوزارة في تقديم خدماتها إلكترونيًا، فقد تم تخصيص فريق عمل لتذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين نتيجة لهذا الوضع الاستثنائي الذي يشهده العالم في هذا الوقت، كما يعمل الفريق على التواصل مع المستثمرين من أنحاء العالم لتلمس احتياجاتهم وبذل كل الإمكانات لتسهيل أعمالهم.

وأشار الوزير في رسالته للمستثمرين إلى أن المملكة قامت بالإعلان عن برنامج لدعم القطاع الخاص مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا، وأن وزارة الاستثمار "ستقوم وبالتعاون مع شركائها من المستثمرين بما يلزم على توجيه هذا الدعم لمستحقيه"، مؤكدًا أن برامج وحزم الدعم ستتعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وختم الوزير رسالته بقوله، "تعاملنا في وزارة الاستثمار مع هذه الظروف الراهنة يشمل الصعيدين الإنساني والاقتصادي، فنحن شركاء في النجاحات، وسنكون معكم خلال الفترة القادمة لنعود أقوى، وسنتجاوز -بإذن الله تعالى- هذه الأزمة بالعمل المشترك والتعاون المثمر لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا".

يُذكر أن الوزارة نشرت عبر منصاتها الرقمية استعدادها التام لخدمة كل المستثمرين على مدار الساعة وعبر قنوات التواصل التالية:


واتس آب: 966112035888+
بريد إلكتروني: InvestorCare@MISA.gov.sa

وزارة الاستثمار وزير الاستثمار خالد الفالح العمل عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاستثمار": فريق الوزارة يعمل بكامل طاقته.. وخدماتنا متاحة لجميع المستثمرين
سبق

أكدت وزارة الاستثمار جاهزيتها التامة للقيام بأعمالها ومهامها لخدمة المستثمرين والإجابة عن استفساراتهم وحل المعضلات التي قد تواجههم، عبر تقنيات العمل عن بعد التي جُهزت وفُعلت هذا الأسبوع.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح لجميع المستثمرين من خدمات الوزارة لطمأنتهم بأن العمل مستمر وأن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين لن تتأثر بعمل الفريق عن بعد.

وأشار الفالح إلى أنه بالإضافة إلى استمرار الوزارة في تقديم خدماتها إلكترونيًا، فقد تم تخصيص فريق عمل لتذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين نتيجة لهذا الوضع الاستثنائي الذي يشهده العالم في هذا الوقت، كما يعمل الفريق على التواصل مع المستثمرين من أنحاء العالم لتلمس احتياجاتهم وبذل كل الإمكانات لتسهيل أعمالهم.

وأشار الوزير في رسالته للمستثمرين إلى أن المملكة قامت بالإعلان عن برنامج لدعم القطاع الخاص مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا، وأن وزارة الاستثمار "ستقوم وبالتعاون مع شركائها من المستثمرين بما يلزم على توجيه هذا الدعم لمستحقيه"، مؤكدًا أن برامج وحزم الدعم ستتعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وختم الوزير رسالته بقوله، "تعاملنا في وزارة الاستثمار مع هذه الظروف الراهنة يشمل الصعيدين الإنساني والاقتصادي، فنحن شركاء في النجاحات، وسنكون معكم خلال الفترة القادمة لنعود أقوى، وسنتجاوز -بإذن الله تعالى- هذه الأزمة بالعمل المشترك والتعاون المثمر لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا".

يُذكر أن الوزارة نشرت عبر منصاتها الرقمية استعدادها التام لخدمة كل المستثمرين على مدار الساعة وعبر قنوات التواصل التالية:


واتس آب: 966112035888+
بريد إلكتروني: InvestorCare@MISA.gov.sa

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:40 AM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
02:18 AM

"الاستثمار": فريق الوزارة يعمل بكامل طاقته.. وخدماتنا متاحة لجميع المستثمرين

"الفالح" طمأن بأن العمل مستمر إلكترونيًا لتذليل التحديات في هذا الوضع الاستثنائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة الاستثمار جاهزيتها التامة للقيام بأعمالها ومهامها لخدمة المستثمرين والإجابة عن استفساراتهم وحل المعضلات التي قد تواجههم، عبر تقنيات العمل عن بعد التي جُهزت وفُعلت هذا الأسبوع.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح لجميع المستثمرين من خدمات الوزارة لطمأنتهم بأن العمل مستمر وأن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين لن تتأثر بعمل الفريق عن بعد.

وأشار الفالح إلى أنه بالإضافة إلى استمرار الوزارة في تقديم خدماتها إلكترونيًا، فقد تم تخصيص فريق عمل لتذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين نتيجة لهذا الوضع الاستثنائي الذي يشهده العالم في هذا الوقت، كما يعمل الفريق على التواصل مع المستثمرين من أنحاء العالم لتلمس احتياجاتهم وبذل كل الإمكانات لتسهيل أعمالهم.

وأشار الوزير في رسالته للمستثمرين إلى أن المملكة قامت بالإعلان عن برنامج لدعم القطاع الخاص مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا، وأن وزارة الاستثمار "ستقوم وبالتعاون مع شركائها من المستثمرين بما يلزم على توجيه هذا الدعم لمستحقيه"، مؤكدًا أن برامج وحزم الدعم ستتعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.

وختم الوزير رسالته بقوله، "تعاملنا في وزارة الاستثمار مع هذه الظروف الراهنة يشمل الصعيدين الإنساني والاقتصادي، فنحن شركاء في النجاحات، وسنكون معكم خلال الفترة القادمة لنعود أقوى، وسنتجاوز -بإذن الله تعالى- هذه الأزمة بالعمل المشترك والتعاون المثمر لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا".

يُذكر أن الوزارة نشرت عبر منصاتها الرقمية استعدادها التام لخدمة كل المستثمرين على مدار الساعة وعبر قنوات التواصل التالية:


واتس آب: 966112035888+
بريد إلكتروني: InvestorCare@MISA.gov.sa

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