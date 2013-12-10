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مدير جامعة جازان: ميزانية 2020 ستخلق "بيئة استثمارية مرنة"

رفع التهنئة للقيادة مثمنًا حرصها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1441 – 1442هـ.

ونوّه مدير الجامعة بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، وحرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وقال "القحطاني": الموازنة العامة للدولة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعم المواطن وتسخير كافة الإمكانات بما يعزز التحول الاقتصادي الذي تتبنّاه المملكة.

وأضاف: الميزانية العامة للدولة تفتح المجال للجامعات لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها المستقبلية في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة إنفاقها واستثمار مواردها، لاسيما بعد صدور النظام الجديد للجامعات.

وأردف: ميزانية 2020م ستخلق بيئة استثمارية مرنة لتوجيه الاقتصاد الوطني نحو التنويع والنمو والازدهار، والمضي في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي عبر تنويع القاعدة الإنتاجية، ودعم قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441/ 1442هـ 2020م

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير جامعة جازان: ميزانية 2020 ستخلق "بيئة استثمارية مرنة"
سبق

رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1441 – 1442هـ.

ونوّه مدير الجامعة بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، وحرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وقال "القحطاني": الموازنة العامة للدولة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعم المواطن وتسخير كافة الإمكانات بما يعزز التحول الاقتصادي الذي تتبنّاه المملكة.

وأضاف: الميزانية العامة للدولة تفتح المجال للجامعات لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها المستقبلية في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة إنفاقها واستثمار مواردها، لاسيما بعد صدور النظام الجديد للجامعات.

وأردف: ميزانية 2020م ستخلق بيئة استثمارية مرنة لتوجيه الاقتصاد الوطني نحو التنويع والنمو والازدهار، والمضي في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي عبر تنويع القاعدة الإنتاجية، ودعم قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
05:46 PM

مدير جامعة جازان: ميزانية 2020 ستخلق "بيئة استثمارية مرنة"

رفع التهنئة للقيادة مثمنًا حرصها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رفع مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 1441 – 1442هـ.

ونوّه مدير الجامعة بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، وحرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وقال "القحطاني": الموازنة العامة للدولة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعم المواطن وتسخير كافة الإمكانات بما يعزز التحول الاقتصادي الذي تتبنّاه المملكة.

وأضاف: الميزانية العامة للدولة تفتح المجال للجامعات لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها المستقبلية في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة إنفاقها واستثمار مواردها، لاسيما بعد صدور النظام الجديد للجامعات.

وأردف: ميزانية 2020م ستخلق بيئة استثمارية مرنة لتوجيه الاقتصاد الوطني نحو التنويع والنمو والازدهار، والمضي في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي عبر تنويع القاعدة الإنتاجية، ودعم قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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