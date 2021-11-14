تبوك.. أعمال تحييد خطر السيول تتواصل وسط متابعة هطول الأمطار على المنطقة

نشرت الجهات المعنية عددًا كبيرًا من آلياتها لشفط المياه في عدد من نقاط تجمعها

تابع أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ أمس، كل الجهود المبذولة من الأمانة والبلديات التابعة لتحييد تجمعات الأمطار ودرء أخطار السيول، أثناء هطول الأمطار التي شهدتها معظم مدن ومحافظات المنطقة؛ حيث نشرت الجهات المعنية عددًا كبيرًا من آلياتها لشفط المياه في عدد من نقاط تجمع المياه وإزالة مخلفات الأمطار.

وأبانت "الأمانة" أن جميع الإدارات المختصة قد قامت في وقت سابق بتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية للتعامل مع الأمطار والتنسيق مع جميع الإدارات الحكومية لتطبيق خطة الأمطار؛ مؤكدة أنها تابعت التنبيهات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والدفاع المدني بخصوص الحالة المطرية على العديد من المدن والمحافظات والمراكز التابعة بتبوك، والتي ستشهد أمطارًا من غزيرة إلى متوسطة خلال يومي السبت والأحد؛ لافتةً إلى وجود عدد من محطات تصريف لمياه الأمطار، جاهزة للتعامل معها فورًا، وأن خطة الطوارئ التي وضعتها يشارك فيها عدد من المسؤولين والفنيين والمقاولين والمعدات والآليات.. وتم تأكيد المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد تجمعات المياه في أحياء المنطقة وشوارعها، والتعامل معها في حينها.

وذكرت أمانة تبوك أن غرف الطوارئ تتواصل عبر خط ساخن مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ بغرض معرفة أحوال الطقس، إضافة إلى وجود تنسيق دائم مع جميع الجهات المختصة، ومتابعة البلاغات التي ترد لها من أهالي تبوك والمقيمين فيها عبر الرقم 940.