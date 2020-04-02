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مؤسسة النقد: استمرار عمل بعض فروع المؤسسات المالية في مدينتي مكة والمدينة

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتَي الداخلية والصحة، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية التي تقضي بمنع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة، تخصيص حد أدنى من فروع المؤسسات المالية، وإمكانية السماح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصرف الآلي؛ لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، على أن تكون ساعات العمل في تلك الفروع من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى (الواحدة) ظهراً، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإرشادات الصحية داخل تلك الفروع والمراكز؛ حفاظاً على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها من انتشار فيروس كورونا.

ووجهت المؤسسة جميع المؤسسات المالية إلى الإعلان عن فروعها التي ستستمر في تقديم خدماتها بالوسائل المناسبة، والتأكد من توفر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها، والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي، والتأكد من توفر النقد بها؛ لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء، مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر والتأكد من الكفاءة التشغيلية لها.

وتحث مؤسسة النقد العربي السعودي جميع عملاء البنوك على تنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم.

فيروس كورونا الجديد منع التجول مؤسسة النقد العربي السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤسسة النقد: استمرار عمل بعض فروع المؤسسات المالية في مدينتي مكة والمدينة
سبق

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتَي الداخلية والصحة، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية التي تقضي بمنع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة، تخصيص حد أدنى من فروع المؤسسات المالية، وإمكانية السماح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصرف الآلي؛ لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، على أن تكون ساعات العمل في تلك الفروع من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى (الواحدة) ظهراً، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإرشادات الصحية داخل تلك الفروع والمراكز؛ حفاظاً على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها من انتشار فيروس كورونا.

ووجهت المؤسسة جميع المؤسسات المالية إلى الإعلان عن فروعها التي ستستمر في تقديم خدماتها بالوسائل المناسبة، والتأكد من توفر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها، والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي، والتأكد من توفر النقد بها؛ لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء، مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر والتأكد من الكفاءة التشغيلية لها.

وتحث مؤسسة النقد العربي السعودي جميع عملاء البنوك على تنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
11:17 PM

مؤسسة النقد: استمرار عمل بعض فروع المؤسسات المالية في مدينتي مكة والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قررت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتَي الداخلية والصحة، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية التي تقضي بمنع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة، تخصيص حد أدنى من فروع المؤسسات المالية، وإمكانية السماح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصرف الآلي؛ لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية، على أن تكون ساعات العمل في تلك الفروع من الساعة (التاسعة) صباحاً حتى (الواحدة) ظهراً، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإرشادات الصحية داخل تلك الفروع والمراكز؛ حفاظاً على سلامة موظفي المؤسسات المالية وعملائها من انتشار فيروس كورونا.

ووجهت المؤسسة جميع المؤسسات المالية إلى الإعلان عن فروعها التي ستستمر في تقديم خدماتها بالوسائل المناسبة، والتأكد من توفر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها، والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي، والتأكد من توفر النقد بها؛ لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة وتفعيل مراكز الاتصال كافة لتلقي طلبات واستفسارات العملاء، مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر والتأكد من الكفاءة التشغيلية لها.

وتحث مؤسسة النقد العربي السعودي جميع عملاء البنوك على تنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم.

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