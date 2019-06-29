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المنظمة الدولية للأرصاد: ارتفاع استثنائي في درجات الحرارة بأوروبا وتحذير من الآثار الصحية

سجلت معدلات قياسية جديدة في الكثير من الدول

قالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إن درجات حرارة الطقس قد سجلت معدلات قياسية جديدة في الكثير من الدول الأوروبية، لتتعدى 40 درجة مئوية في فرنسا وإسبانيا.

وذكرت المنظمة أن هذه الموجة الحارة المبكرة غير المعتادة في أوروبا هي الأحدث في سلسلة من ظواهر الطقس الشديدة.

وقالت كلير نوليس المتحدثة باسم منظمة الأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة سجلت أرقامًا قياسية أثناء النهار والليل أيضًا، ويعود السبب في الموجة الحارة الحالية في أوروبا، التي تشمل دولًا منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا والنمسا، إلى انتشار الهواء الدافئ بأنحاء أوروبا قادمًا من شمال أفريقيا بما يزيد درجات الحرارة.

وأشارت نوليس إلى التحذيرات من حرارة الطقس في مناطق منها شمال إسبانيا؛ حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية. وقالت: إن الأمر سيكون صعبًا على السلطات التي تتعامل مع حرائق الغابات.

وأشارت المتحدثة إلى صعوبة تعامل الدول الأفقر وبعض فئات السكان مثل كبار السن والأطفال والحوامل، مع الموجات الحارة.

ومن المقرر أن يشارك أمين عام الأمم المتحدة في اجتماع في أبو ظبي حول تغير المناخ في الثلاثين من يونيه؛ تحضيرًا لقمة المناخ التي يعتزم الأمين العام عقدها في سبتمبر القادم.

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المنظمة الدولية للأرصاد: ارتفاع استثنائي في درجات الحرارة بأوروبا وتحذير من الآثار الصحية
سبق

قالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إن درجات حرارة الطقس قد سجلت معدلات قياسية جديدة في الكثير من الدول الأوروبية، لتتعدى 40 درجة مئوية في فرنسا وإسبانيا.

وذكرت المنظمة أن هذه الموجة الحارة المبكرة غير المعتادة في أوروبا هي الأحدث في سلسلة من ظواهر الطقس الشديدة.

وقالت كلير نوليس المتحدثة باسم منظمة الأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة سجلت أرقامًا قياسية أثناء النهار والليل أيضًا، ويعود السبب في الموجة الحارة الحالية في أوروبا، التي تشمل دولًا منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا والنمسا، إلى انتشار الهواء الدافئ بأنحاء أوروبا قادمًا من شمال أفريقيا بما يزيد درجات الحرارة.

وأشارت نوليس إلى التحذيرات من حرارة الطقس في مناطق منها شمال إسبانيا؛ حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية. وقالت: إن الأمر سيكون صعبًا على السلطات التي تتعامل مع حرائق الغابات.

وأشارت المتحدثة إلى صعوبة تعامل الدول الأفقر وبعض فئات السكان مثل كبار السن والأطفال والحوامل، مع الموجات الحارة.

ومن المقرر أن يشارك أمين عام الأمم المتحدة في اجتماع في أبو ظبي حول تغير المناخ في الثلاثين من يونيه؛ تحضيرًا لقمة المناخ التي يعتزم الأمين العام عقدها في سبتمبر القادم.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
10:47 AM

المنظمة الدولية للأرصاد: ارتفاع استثنائي في درجات الحرارة بأوروبا وتحذير من الآثار الصحية

سجلت معدلات قياسية جديدة في الكثير من الدول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت المنظمة الدولية للأرصاد الجوية إن درجات حرارة الطقس قد سجلت معدلات قياسية جديدة في الكثير من الدول الأوروبية، لتتعدى 40 درجة مئوية في فرنسا وإسبانيا.

وذكرت المنظمة أن هذه الموجة الحارة المبكرة غير المعتادة في أوروبا هي الأحدث في سلسلة من ظواهر الطقس الشديدة.

وقالت كلير نوليس المتحدثة باسم منظمة الأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة سجلت أرقامًا قياسية أثناء النهار والليل أيضًا، ويعود السبب في الموجة الحارة الحالية في أوروبا، التي تشمل دولًا منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا والنمسا، إلى انتشار الهواء الدافئ بأنحاء أوروبا قادمًا من شمال أفريقيا بما يزيد درجات الحرارة.

وأشارت نوليس إلى التحذيرات من حرارة الطقس في مناطق منها شمال إسبانيا؛ حيث من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة 40 درجة مئوية. وقالت: إن الأمر سيكون صعبًا على السلطات التي تتعامل مع حرائق الغابات.

وأشارت المتحدثة إلى صعوبة تعامل الدول الأفقر وبعض فئات السكان مثل كبار السن والأطفال والحوامل، مع الموجات الحارة.

ومن المقرر أن يشارك أمين عام الأمم المتحدة في اجتماع في أبو ظبي حول تغير المناخ في الثلاثين من يونيه؛ تحضيرًا لقمة المناخ التي يعتزم الأمين العام عقدها في سبتمبر القادم.

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