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"الصائغ": وضع الموظفين مع "نظام التحول والتخصيص" سيكون أفضل

أكد أن المعلمين والمعلمات والطلاب والمناهج باقون على كادر الوزارة

أكد هاني الصائغ، المدير العام للتواصل الاستراتيجي والتسويق في المركز الوطني للتخصيص، أن وضع الموظفين مع نظام التحول والتخصيص سيكون أفضل، مؤكدًا أن المعلمين سيكونون على كادر وزارة التعليم، وليس الشركات.

جاء ذلك في لقاء ببرنامج "الشارع السعودي" على القناة السعودية ردًّا على سؤال حول وضع الموظفين مع التخصيص والتحول، وقال: "سيكون أفضل؛ لأنهم الآن في طور التحول، ومروا بتجربة".

وأضاف "الصائغ": "‏وضع الموظفين مع نظام التحول والتخصيص سيكون أفضل. والمعلمون سيكونون على كادر وزارة التعليم، وليس على الشركات".

وأكد "الصائغ" أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي توجُّه لنقل المعلمين والمعلمات لنظام التخصيص، ومثلهم الطلاب والمناهج الدراسية.. وأنهم باقون على كادر الوزارة؛ إذ التركيز الآن على البنى التحتية في أغلب المبادرات، وهي التي تأخذ الجزء الأكبر في المدفوعات المالية من الميزانية.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة فهد الغبيوي عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصائغ": وضع الموظفين مع "نظام التحول والتخصيص" سيكون أفضل
سبق

أكد هاني الصائغ، المدير العام للتواصل الاستراتيجي والتسويق في المركز الوطني للتخصيص، أن وضع الموظفين مع نظام التحول والتخصيص سيكون أفضل، مؤكدًا أن المعلمين سيكونون على كادر وزارة التعليم، وليس الشركات.

جاء ذلك في لقاء ببرنامج "الشارع السعودي" على القناة السعودية ردًّا على سؤال حول وضع الموظفين مع التخصيص والتحول، وقال: "سيكون أفضل؛ لأنهم الآن في طور التحول، ومروا بتجربة".

وأضاف "الصائغ": "‏وضع الموظفين مع نظام التحول والتخصيص سيكون أفضل. والمعلمون سيكونون على كادر وزارة التعليم، وليس على الشركات".

وأكد "الصائغ" أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي توجُّه لنقل المعلمين والمعلمات لنظام التخصيص، ومثلهم الطلاب والمناهج الدراسية.. وأنهم باقون على كادر الوزارة؛ إذ التركيز الآن على البنى التحتية في أغلب المبادرات، وهي التي تأخذ الجزء الأكبر في المدفوعات المالية من الميزانية.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
12:17 AM
اخر تعديل
15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
04:16 AM

"الصائغ": وضع الموظفين مع "نظام التحول والتخصيص" سيكون أفضل

أكد أن المعلمين والمعلمات والطلاب والمناهج باقون على كادر الوزارة

A A A
مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
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7,394

أكد هاني الصائغ، المدير العام للتواصل الاستراتيجي والتسويق في المركز الوطني للتخصيص، أن وضع الموظفين مع نظام التحول والتخصيص سيكون أفضل، مؤكدًا أن المعلمين سيكونون على كادر وزارة التعليم، وليس الشركات.

جاء ذلك في لقاء ببرنامج "الشارع السعودي" على القناة السعودية ردًّا على سؤال حول وضع الموظفين مع التخصيص والتحول، وقال: "سيكون أفضل؛ لأنهم الآن في طور التحول، ومروا بتجربة".

وأضاف "الصائغ": "‏وضع الموظفين مع نظام التحول والتخصيص سيكون أفضل. والمعلمون سيكونون على كادر وزارة التعليم، وليس على الشركات".

وأكد "الصائغ" أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي توجُّه لنقل المعلمين والمعلمات لنظام التخصيص، ومثلهم الطلاب والمناهج الدراسية.. وأنهم باقون على كادر الوزارة؛ إذ التركيز الآن على البنى التحتية في أغلب المبادرات، وهي التي تأخذ الجزء الأكبر في المدفوعات المالية من الميزانية.

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