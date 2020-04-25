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"بن لادن" تعيّن "هوليهان" لإعادة هيكلة ديون بـ15 مليار دولار

ضمن إعادة تنظيم أصول المجموعة بالشركات التي يقودها القطاع

عيّنت مجموعة "بن لادن" السعودية شركة "هوليهان لوكي" للخدمات المصرفية الاستثمارية كمستشار لإعادة هيكلة الديون التي تقدر بـ15 مليار دولار أمريكي.

وقال بيان صادر عن مجموعة "بن لادن" الدولية القابضة نقلته وكالة "بلومبيرغ": سيساعد البنك الاستثماري في "مراجعة شاملة وإعادة هيكلة مالية لرأس مال الشركة.

وأضاف: إعادة الهيكلة تهدف إلى إعادة تنظيم أصول "بن لادن" السعودية المملوكة للقطاع الخاص في الشركات التي يقودها القطاع، وتسهيل العمليات، وزيادة الأنشطة عبر المشاريع والشركات الرئيسة.

وذكرت مصادر مطلعة في أكتوبر الماضي أن "روتشيلد وشركاه" و"مويليس وشركاه" تم وضعهما في قائمة مختصرة لتقديم المشورة بشأن تجديد الديون.

بن لادن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بن لادن" تعيّن "هوليهان" لإعادة هيكلة ديون بـ15 مليار دولار
سبق

عيّنت مجموعة "بن لادن" السعودية شركة "هوليهان لوكي" للخدمات المصرفية الاستثمارية كمستشار لإعادة هيكلة الديون التي تقدر بـ15 مليار دولار أمريكي.

وقال بيان صادر عن مجموعة "بن لادن" الدولية القابضة نقلته وكالة "بلومبيرغ": سيساعد البنك الاستثماري في "مراجعة شاملة وإعادة هيكلة مالية لرأس مال الشركة.

وأضاف: إعادة الهيكلة تهدف إلى إعادة تنظيم أصول "بن لادن" السعودية المملوكة للقطاع الخاص في الشركات التي يقودها القطاع، وتسهيل العمليات، وزيادة الأنشطة عبر المشاريع والشركات الرئيسة.

وذكرت مصادر مطلعة في أكتوبر الماضي أن "روتشيلد وشركاه" و"مويليس وشركاه" تم وضعهما في قائمة مختصرة لتقديم المشورة بشأن تجديد الديون.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:51 PM

"بن لادن" تعيّن "هوليهان" لإعادة هيكلة ديون بـ15 مليار دولار

ضمن إعادة تنظيم أصول المجموعة بالشركات التي يقودها القطاع

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محمد البقمي - الرياض
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18,275

عيّنت مجموعة "بن لادن" السعودية شركة "هوليهان لوكي" للخدمات المصرفية الاستثمارية كمستشار لإعادة هيكلة الديون التي تقدر بـ15 مليار دولار أمريكي.

وقال بيان صادر عن مجموعة "بن لادن" الدولية القابضة نقلته وكالة "بلومبيرغ": سيساعد البنك الاستثماري في "مراجعة شاملة وإعادة هيكلة مالية لرأس مال الشركة.

وأضاف: إعادة الهيكلة تهدف إلى إعادة تنظيم أصول "بن لادن" السعودية المملوكة للقطاع الخاص في الشركات التي يقودها القطاع، وتسهيل العمليات، وزيادة الأنشطة عبر المشاريع والشركات الرئيسة.

وذكرت مصادر مطلعة في أكتوبر الماضي أن "روتشيلد وشركاه" و"مويليس وشركاه" تم وضعهما في قائمة مختصرة لتقديم المشورة بشأن تجديد الديون.

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