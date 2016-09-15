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"بلدية الدرب" تتفاعل وتدفن رفات العظام في مقبرة عتود

بعد مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل

تجاوباً مع مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، دفنت بلدية محافظة الدرب ممثلة بقسم شؤون الموتى، صباح أمس الخميس؛ رفات العظام في مقبرة عتود التي قد تسببت في ظهورها عوامل التعرية بالمحافظة جراء هبوب الرياح الموسمية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب محمد بن محسن خرمي، أنه تم توجيه فرقة الطوارئ بالبلدية، بالإضافة إلى قسم شؤون الموتى بالوقوف على الطبيعة ومعالجة الوضع بأسرع وقت؛ حفاظاً على حرمة الموتى.

وأكد خرمي أن البلدية تسارع دائماً في الاستجابة حين تردها بلاغات أو شكاوي عن طريق الرقم الموحد للبلاغات ٩٤٠ لأمانة منطقة جازان.

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"بلدية الدرب" تتفاعل وتدفن رفات العظام في مقبرة عتود
سبق

تجاوباً مع مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، دفنت بلدية محافظة الدرب ممثلة بقسم شؤون الموتى، صباح أمس الخميس؛ رفات العظام في مقبرة عتود التي قد تسببت في ظهورها عوامل التعرية بالمحافظة جراء هبوب الرياح الموسمية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب محمد بن محسن خرمي، أنه تم توجيه فرقة الطوارئ بالبلدية، بالإضافة إلى قسم شؤون الموتى بالوقوف على الطبيعة ومعالجة الوضع بأسرع وقت؛ حفاظاً على حرمة الموتى.

وأكد خرمي أن البلدية تسارع دائماً في الاستجابة حين تردها بلاغات أو شكاوي عن طريق الرقم الموحد للبلاغات ٩٤٠ لأمانة منطقة جازان.

13 سبتمبر 2019 - 14 محرّم 1441
07:51 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
08:44 AM

"بلدية الدرب" تتفاعل وتدفن رفات العظام في مقبرة عتود

بعد مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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1,877

تجاوباً مع مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، دفنت بلدية محافظة الدرب ممثلة بقسم شؤون الموتى، صباح أمس الخميس؛ رفات العظام في مقبرة عتود التي قد تسببت في ظهورها عوامل التعرية بالمحافظة جراء هبوب الرياح الموسمية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب محمد بن محسن خرمي، أنه تم توجيه فرقة الطوارئ بالبلدية، بالإضافة إلى قسم شؤون الموتى بالوقوف على الطبيعة ومعالجة الوضع بأسرع وقت؛ حفاظاً على حرمة الموتى.

وأكد خرمي أن البلدية تسارع دائماً في الاستجابة حين تردها بلاغات أو شكاوي عن طريق الرقم الموحد للبلاغات ٩٤٠ لأمانة منطقة جازان.

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