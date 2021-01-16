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الهلال متسلحًا بالصدارة يسعى لإبعاد الاتفاق عن كأس الملك

في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك

يستضيف الهلال نظيره الاتفاق اليوم الخميس، وتحديدًا عند الساعة الـ6:05 مساء، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

الهلال يدخل اللقاء وهو في أفضل حالاته بعد أن استعاد صدارة الدوري، ويتسلح بعاملَيْ الأرض والجمهور.

كما استبشرت جماهير الأزرق خيرًا بعودة مهاجم الفريق (هداف الدوري) الفرنسي "قوميز" إلى التدريب الأخير مساء أمس، إلى جانب مشاركة عبدالله عطيف وكادش بعد انتهاء البرنامج التأهيلي لهما؛ وهو ما يدعم أوراق المدير الفني "رازفان" في هذا اللقاء الذي يعد منعطفًا مهمًّا من أجل المواصلة لبلوغ النهائي الكبير.

وفي المقابل يأمل الاتفاق بتخطي عقبة الهلال، وبلوغ نصف النهائي بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي من أجل مصالحة الجماهير، وكون هذه البطولة (ذات النفس القصير) هي الهدف الأول للفريق هذا الموسم بعد التعثر كثيرًا في الدوري.

ويعول الفريق الاتفاقي كثيرًا على الثنائي (الهزاع والكويكبي) في حسم مثل هذه المباريات.

كأس الملك الهلال الاتفاق ملعب جامعة الملك سعود

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال متسلحًا بالصدارة يسعى لإبعاد الاتفاق عن كأس الملك
سبق

يستضيف الهلال نظيره الاتفاق اليوم الخميس، وتحديدًا عند الساعة الـ6:05 مساء، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

الهلال يدخل اللقاء وهو في أفضل حالاته بعد أن استعاد صدارة الدوري، ويتسلح بعاملَيْ الأرض والجمهور.

كما استبشرت جماهير الأزرق خيرًا بعودة مهاجم الفريق (هداف الدوري) الفرنسي "قوميز" إلى التدريب الأخير مساء أمس، إلى جانب مشاركة عبدالله عطيف وكادش بعد انتهاء البرنامج التأهيلي لهما؛ وهو ما يدعم أوراق المدير الفني "رازفان" في هذا اللقاء الذي يعد منعطفًا مهمًّا من أجل المواصلة لبلوغ النهائي الكبير.

وفي المقابل يأمل الاتفاق بتخطي عقبة الهلال، وبلوغ نصف النهائي بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي من أجل مصالحة الجماهير، وكون هذه البطولة (ذات النفس القصير) هي الهدف الأول للفريق هذا الموسم بعد التعثر كثيرًا في الدوري.

ويعول الفريق الاتفاقي كثيرًا على الثنائي (الهزاع والكويكبي) في حسم مثل هذه المباريات.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
01:53 AM

الهلال متسلحًا بالصدارة يسعى لإبعاد الاتفاق عن كأس الملك

في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك

A A A
أحمد سرور - الرياض
2
699

يستضيف الهلال نظيره الاتفاق اليوم الخميس، وتحديدًا عند الساعة الـ6:05 مساء، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

الهلال يدخل اللقاء وهو في أفضل حالاته بعد أن استعاد صدارة الدوري، ويتسلح بعاملَيْ الأرض والجمهور.

كما استبشرت جماهير الأزرق خيرًا بعودة مهاجم الفريق (هداف الدوري) الفرنسي "قوميز" إلى التدريب الأخير مساء أمس، إلى جانب مشاركة عبدالله عطيف وكادش بعد انتهاء البرنامج التأهيلي لهما؛ وهو ما يدعم أوراق المدير الفني "رازفان" في هذا اللقاء الذي يعد منعطفًا مهمًّا من أجل المواصلة لبلوغ النهائي الكبير.

وفي المقابل يأمل الاتفاق بتخطي عقبة الهلال، وبلوغ نصف النهائي بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي من أجل مصالحة الجماهير، وكون هذه البطولة (ذات النفس القصير) هي الهدف الأول للفريق هذا الموسم بعد التعثر كثيرًا في الدوري.

ويعول الفريق الاتفاقي كثيرًا على الثنائي (الهزاع والكويكبي) في حسم مثل هذه المباريات.

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