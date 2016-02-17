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"مسك" تحتفي بتمكين 8 منظماتٍ شبابية غير ربحية

في إطار برنامج يهدف لتطوير الطاقات واستثمارها

برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، احتفت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، أمس، بمجموعة من المبادرات والمنظمات الشبابية غير الربحية التي تحولت من مرحلة الانطلاقة إلى مرحلة الريادة، وبدأت رحلة صناعة الأثر والخدمة المجتمعية بعد أشهُر من التمكين الذي قدمته المؤسسة في إطار النسخة التأسيسية من برنامج "بناء المنظمات الشبابية غير الربحية".

جاء هذا الاحتفاء في حفل نظمته المؤسسة بهذه المناسبة، بحضور كلٍ من: نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مسك" الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، والأمين العام للمؤسسة المهندس بدر الكحيل، وجمع من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب نخبة من مُمثّلي الجهات الحكومية، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والمانحين الداعمين للقطاع غير الربحي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر بن حمود البدر: البرنامج يهدف إلى تمكين المنظمات والمبادرات غير الربحية التي تُعنى بالشباب، وهو يتكامل في هذا المسعى مع مجمل الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" لإطلاق طاقات الشباب وتطويرها، واستثمارها في تنمية الاقتصاد الوطني على وجه العموم، والقطاع غير الربحي على وجه الخصوص، بهدف تعظيم إسهامه الاقتصادي وأثره الاجتماعي في المملكة.

وشمل الدعم الذي قدمته المؤسسة ستّ مبادرات شبابية جرى تسجيلها كمنظمات شبابية غير ربحية، إضافة إلى تسريع جمعيتين قائمتين وتمكينِهما، جاء ذلك في مسعى لتحقيق أهداف برنامج "بناء المنظمات الشبابية غير الربحية"، الذي يندرج ضمن سلسلة برامج "مسك للمجتمع" أحد مسارات مسك الأربعة.

ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات التنظيمية الأساسية للمبادرات المدعومة، عبر رحلة امتدت على مدى ثلاثة أشهر، انصبّت على التعلُّم وتطبيق أبرز المنهجيات الإدارية الرائدة عالميًّا التي تُشَكّل جوانب متعددة في رحلة سير المنظمة، كالوضوح الاستراتيجي، والاستدامة المالية، والتواصل، وقياس الأثر.

وأطلقت "مسك" خلال مراسم الحفل البرنامج بشكلٍ رسمي، وأعلنت فتح باب التسجيل لعام 2022، وجرى خلال الحفل استعراض أهم البرامج والمشاريع التي تعمل عليها المنظمات الشبابية المدعومة خلال المدة القادمة، واختُتم الحفل بتكريم شركاء النجاح والجهات الداعمة وكبار المانحين الذين أسهموا في نجاح النسخة التأسيسية من البرنامج.

مسك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك" تحتفي بتمكين 8 منظماتٍ شبابية غير ربحية
سبق

برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، احتفت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، أمس، بمجموعة من المبادرات والمنظمات الشبابية غير الربحية التي تحولت من مرحلة الانطلاقة إلى مرحلة الريادة، وبدأت رحلة صناعة الأثر والخدمة المجتمعية بعد أشهُر من التمكين الذي قدمته المؤسسة في إطار النسخة التأسيسية من برنامج "بناء المنظمات الشبابية غير الربحية".

جاء هذا الاحتفاء في حفل نظمته المؤسسة بهذه المناسبة، بحضور كلٍ من: نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مسك" الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، والأمين العام للمؤسسة المهندس بدر الكحيل، وجمع من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب نخبة من مُمثّلي الجهات الحكومية، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والمانحين الداعمين للقطاع غير الربحي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر بن حمود البدر: البرنامج يهدف إلى تمكين المنظمات والمبادرات غير الربحية التي تُعنى بالشباب، وهو يتكامل في هذا المسعى مع مجمل الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" لإطلاق طاقات الشباب وتطويرها، واستثمارها في تنمية الاقتصاد الوطني على وجه العموم، والقطاع غير الربحي على وجه الخصوص، بهدف تعظيم إسهامه الاقتصادي وأثره الاجتماعي في المملكة.

وشمل الدعم الذي قدمته المؤسسة ستّ مبادرات شبابية جرى تسجيلها كمنظمات شبابية غير ربحية، إضافة إلى تسريع جمعيتين قائمتين وتمكينِهما، جاء ذلك في مسعى لتحقيق أهداف برنامج "بناء المنظمات الشبابية غير الربحية"، الذي يندرج ضمن سلسلة برامج "مسك للمجتمع" أحد مسارات مسك الأربعة.

ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات التنظيمية الأساسية للمبادرات المدعومة، عبر رحلة امتدت على مدى ثلاثة أشهر، انصبّت على التعلُّم وتطبيق أبرز المنهجيات الإدارية الرائدة عالميًّا التي تُشَكّل جوانب متعددة في رحلة سير المنظمة، كالوضوح الاستراتيجي، والاستدامة المالية، والتواصل، وقياس الأثر.

وأطلقت "مسك" خلال مراسم الحفل البرنامج بشكلٍ رسمي، وأعلنت فتح باب التسجيل لعام 2022، وجرى خلال الحفل استعراض أهم البرامج والمشاريع التي تعمل عليها المنظمات الشبابية المدعومة خلال المدة القادمة، واختُتم الحفل بتكريم شركاء النجاح والجهات الداعمة وكبار المانحين الذين أسهموا في نجاح النسخة التأسيسية من البرنامج.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
05:44 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:55 PM

"مسك" تحتفي بتمكين 8 منظماتٍ شبابية غير ربحية

في إطار برنامج يهدف لتطوير الطاقات واستثمارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، احتفت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، أمس، بمجموعة من المبادرات والمنظمات الشبابية غير الربحية التي تحولت من مرحلة الانطلاقة إلى مرحلة الريادة، وبدأت رحلة صناعة الأثر والخدمة المجتمعية بعد أشهُر من التمكين الذي قدمته المؤسسة في إطار النسخة التأسيسية من برنامج "بناء المنظمات الشبابية غير الربحية".

جاء هذا الاحتفاء في حفل نظمته المؤسسة بهذه المناسبة، بحضور كلٍ من: نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مسك" الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، والأمين العام للمؤسسة المهندس بدر الكحيل، وجمع من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب نخبة من مُمثّلي الجهات الحكومية، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والمانحين الداعمين للقطاع غير الربحي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتور بدر بن حمود البدر: البرنامج يهدف إلى تمكين المنظمات والمبادرات غير الربحية التي تُعنى بالشباب، وهو يتكامل في هذا المسعى مع مجمل الجهود التي تبذلها مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" لإطلاق طاقات الشباب وتطويرها، واستثمارها في تنمية الاقتصاد الوطني على وجه العموم، والقطاع غير الربحي على وجه الخصوص، بهدف تعظيم إسهامه الاقتصادي وأثره الاجتماعي في المملكة.

وشمل الدعم الذي قدمته المؤسسة ستّ مبادرات شبابية جرى تسجيلها كمنظمات شبابية غير ربحية، إضافة إلى تسريع جمعيتين قائمتين وتمكينِهما، جاء ذلك في مسعى لتحقيق أهداف برنامج "بناء المنظمات الشبابية غير الربحية"، الذي يندرج ضمن سلسلة برامج "مسك للمجتمع" أحد مسارات مسك الأربعة.

ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات التنظيمية الأساسية للمبادرات المدعومة، عبر رحلة امتدت على مدى ثلاثة أشهر، انصبّت على التعلُّم وتطبيق أبرز المنهجيات الإدارية الرائدة عالميًّا التي تُشَكّل جوانب متعددة في رحلة سير المنظمة، كالوضوح الاستراتيجي، والاستدامة المالية، والتواصل، وقياس الأثر.

وأطلقت "مسك" خلال مراسم الحفل البرنامج بشكلٍ رسمي، وأعلنت فتح باب التسجيل لعام 2022، وجرى خلال الحفل استعراض أهم البرامج والمشاريع التي تعمل عليها المنظمات الشبابية المدعومة خلال المدة القادمة، واختُتم الحفل بتكريم شركاء النجاح والجهات الداعمة وكبار المانحين الذين أسهموا في نجاح النسخة التأسيسية من البرنامج.

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