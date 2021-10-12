النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 52 خلال الـ24 ساعة الماضية

عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض.. وتهدد شبكات الطاقة

قد يُرى الشفق القطبي في عدد من مناطق العالم مثل أستراليا

كشفت تقارير إعلامية أن عاصفة شمسية ضخمة قد تضرب، خلال الساعات القادمة، الأرض، مما قد يتسبب في مشاكل كبيرة لشبكات الطاقة.

وقال موقع "نيوز" الأسترالي: إنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى ظهور شفق قطبي يشبه الشفق القطبي الشمالي، فوق شمال إنجلترا ونيويورك والأجزاء الجنوبية من أستراليا.

وأوضح أن العاصفة الشمسية ناتجة عن نوع من التوهج الشمسي يسمى "انبعاث الكتلة الإكليلية" (CME)، ويعني طرد ضخم للبلازما من الطبقة الخارجية للشمس، تسمى الهالة.

وحدث التوهج الشمسي بالفعل الاثنين في حدود الخامسة عصرا بالتوقيت العالمي، حسب "نيوز".

نتيجة لذلك، من المحتمل حدوث عواصف كبرى، في ليلة 12 أكتوبر. وقد يُرى الشفق القطبي في عدد من مناطق العالم، مثل أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد تؤثر العاصفة الشمسية على الاتصال، من خلال تعطيل إشارات الراديو، مثلما حدث عام 1989، حين تسببت عاصفة شمسية قوية في إطلاق العديد من الجسيمات المشحونة كهربائياً على الأرض، مما أدى إلى فقدان مقاطعة كيبيك الكندية الطاقة لمدة تسع ساعات.

ويقول خبراء: إن خطورة مثل هذه العواصف تكمن في حال احتوائها على إلكترونات سالبة، التي لو أصابت قمراً اصطناعياً أو طائرة، فإنها قد تسبب فقدان الاتصال بها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض.. وتهدد شبكات الطاقة
سبق

كشفت تقارير إعلامية أن عاصفة شمسية ضخمة قد تضرب، خلال الساعات القادمة، الأرض، مما قد يتسبب في مشاكل كبيرة لشبكات الطاقة.

وقال موقع "نيوز" الأسترالي: إنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى ظهور شفق قطبي يشبه الشفق القطبي الشمالي، فوق شمال إنجلترا ونيويورك والأجزاء الجنوبية من أستراليا.

وأوضح أن العاصفة الشمسية ناتجة عن نوع من التوهج الشمسي يسمى "انبعاث الكتلة الإكليلية" (CME)، ويعني طرد ضخم للبلازما من الطبقة الخارجية للشمس، تسمى الهالة.

وحدث التوهج الشمسي بالفعل الاثنين في حدود الخامسة عصرا بالتوقيت العالمي، حسب "نيوز".

نتيجة لذلك، من المحتمل حدوث عواصف كبرى، في ليلة 12 أكتوبر. وقد يُرى الشفق القطبي في عدد من مناطق العالم، مثل أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد تؤثر العاصفة الشمسية على الاتصال، من خلال تعطيل إشارات الراديو، مثلما حدث عام 1989، حين تسببت عاصفة شمسية قوية في إطلاق العديد من الجسيمات المشحونة كهربائياً على الأرض، مما أدى إلى فقدان مقاطعة كيبيك الكندية الطاقة لمدة تسع ساعات.

ويقول خبراء: إن خطورة مثل هذه العواصف تكمن في حال احتوائها على إلكترونات سالبة، التي لو أصابت قمراً اصطناعياً أو طائرة، فإنها قد تسبب فقدان الاتصال بها.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
02:59 PM

عاصفة شمسية ضخمة تضرب الأرض.. وتهدد شبكات الطاقة

قد يُرى الشفق القطبي في عدد من مناطق العالم مثل أستراليا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,971

كشفت تقارير إعلامية أن عاصفة شمسية ضخمة قد تضرب، خلال الساعات القادمة، الأرض، مما قد يتسبب في مشاكل كبيرة لشبكات الطاقة.

وقال موقع "نيوز" الأسترالي: إنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى ظهور شفق قطبي يشبه الشفق القطبي الشمالي، فوق شمال إنجلترا ونيويورك والأجزاء الجنوبية من أستراليا.

وأوضح أن العاصفة الشمسية ناتجة عن نوع من التوهج الشمسي يسمى "انبعاث الكتلة الإكليلية" (CME)، ويعني طرد ضخم للبلازما من الطبقة الخارجية للشمس، تسمى الهالة.

وحدث التوهج الشمسي بالفعل الاثنين في حدود الخامسة عصرا بالتوقيت العالمي، حسب "نيوز".

نتيجة لذلك، من المحتمل حدوث عواصف كبرى، في ليلة 12 أكتوبر. وقد يُرى الشفق القطبي في عدد من مناطق العالم، مثل أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد تؤثر العاصفة الشمسية على الاتصال، من خلال تعطيل إشارات الراديو، مثلما حدث عام 1989، حين تسببت عاصفة شمسية قوية في إطلاق العديد من الجسيمات المشحونة كهربائياً على الأرض، مما أدى إلى فقدان مقاطعة كيبيك الكندية الطاقة لمدة تسع ساعات.

ويقول خبراء: إن خطورة مثل هذه العواصف تكمن في حال احتوائها على إلكترونات سالبة، التي لو أصابت قمراً اصطناعياً أو طائرة، فإنها قد تسبب فقدان الاتصال بها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,438
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,882
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,033
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,609

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة