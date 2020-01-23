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"اليامي": تقدم المملكة بمؤشر مدركات الفساد دليل فعالية إجراءات محاربته

قال: السعودية تواصل التقدم بثبات في استئصال جذوره

أكد عضو‫ مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي اليامي أن تقدم المملكة بـ(7) مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019م، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم يؤكد على أن المملكة تواصل التقدم بثبات في طريقها لاستئصال آفة الفساد.

وأضاف ‏الدكتور اليامي أن تحقيق المملكة المركز (51) عالمياً، من أصل (180) دولة، وتقدمها إلى المركز (10) بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 يعني فعالية الإجراءات المتواصلة التي تتخذها المملكة لمحاربة كافة أنواع الفساد.

‏ونوّه اليامي بحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على استئصال الفساد ساهم في نجاح الجهود التي بذلت من جانب الهيئات والأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد بالمملكة وتحقيقها نتائج فعالة، والإجراءات التي تتخذها المملكة لم تقتصر على إصدار وتطوير القوانين وتفعيل الرقابة، بل اتخذت جوانب أخرى أكثر فعالية، في مقدمتها دمج الجهات الحكومية المختصة بمحاربة الفساد، وهو ما أدى إلى منع تضارب الاختصاص أو تشتيت الجهود.

الدكتور هادي اليامي الفساد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اليامي": تقدم المملكة بمؤشر مدركات الفساد دليل فعالية إجراءات محاربته
سبق

أكد عضو‫ مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي اليامي أن تقدم المملكة بـ(7) مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019م، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم يؤكد على أن المملكة تواصل التقدم بثبات في طريقها لاستئصال آفة الفساد.

وأضاف ‏الدكتور اليامي أن تحقيق المملكة المركز (51) عالمياً، من أصل (180) دولة، وتقدمها إلى المركز (10) بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 يعني فعالية الإجراءات المتواصلة التي تتخذها المملكة لمحاربة كافة أنواع الفساد.

‏ونوّه اليامي بحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على استئصال الفساد ساهم في نجاح الجهود التي بذلت من جانب الهيئات والأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد بالمملكة وتحقيقها نتائج فعالة، والإجراءات التي تتخذها المملكة لم تقتصر على إصدار وتطوير القوانين وتفعيل الرقابة، بل اتخذت جوانب أخرى أكثر فعالية، في مقدمتها دمج الجهات الحكومية المختصة بمحاربة الفساد، وهو ما أدى إلى منع تضارب الاختصاص أو تشتيت الجهود.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
05:29 PM

"اليامي": تقدم المملكة بمؤشر مدركات الفساد دليل فعالية إجراءات محاربته

قال: السعودية تواصل التقدم بثبات في استئصال جذوره

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خلود غنام - الرياض
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أكد عضو‫ مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور هادي اليامي أن تقدم المملكة بـ(7) مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019م، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم يؤكد على أن المملكة تواصل التقدم بثبات في طريقها لاستئصال آفة الفساد.

وأضاف ‏الدكتور اليامي أن تحقيق المملكة المركز (51) عالمياً، من أصل (180) دولة، وتقدمها إلى المركز (10) بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 يعني فعالية الإجراءات المتواصلة التي تتخذها المملكة لمحاربة كافة أنواع الفساد.

‏ونوّه اليامي بحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على استئصال الفساد ساهم في نجاح الجهود التي بذلت من جانب الهيئات والأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد بالمملكة وتحقيقها نتائج فعالة، والإجراءات التي تتخذها المملكة لم تقتصر على إصدار وتطوير القوانين وتفعيل الرقابة، بل اتخذت جوانب أخرى أكثر فعالية، في مقدمتها دمج الجهات الحكومية المختصة بمحاربة الفساد، وهو ما أدى إلى منع تضارب الاختصاص أو تشتيت الجهود.

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