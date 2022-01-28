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طرزان الجديد.. دببة تحمي طفلاً تاه في الغابة

جدته: "الله أرسل له صديقاً ليحميه.. إن الله رحيم"

يمكن للطبيعة الرحيمة أن تحمي الإنسان في لحظة ضعفه؛ فقد اضطر طفل في الثالثة من عمره للبقاء في الغابة على مدى يومين، في ظل درجات حرارة منخفضة وصلت إلى ما دون الصفر، ولم يكن بقاؤه ممكناً لولا الدببة؛ وهو ما يذكّرنا بقصة طرزان والقرود.

ووفقاً لشرطة مقاطعة كرافين في كارولينا الشمالية، وأسرة الطفل "كاسي هاثوي"؛ فقد أكد عند العثور عليه أن "أصدقائي الدببة ساعدوني طوال الوقت".

وكان "كاسي" قد فُقِد الثلاثاء الماضي، عندما كان مع أسرته في زيارة لجدته، وبدأت عملية البحث والإنقاذ التي توقفت بسبب الظروف الجوية السيئة للغاية؛ وفقاً لما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وبحسب التقرير الصحفي؛ فُقِد الطفل "كاسي" في غابات كارولينا الشمالية، وهي موئل للدببة السوداء، التي غالباً ما تكون شرسة مع الدخلاء في مناطق وجودها وانتشارها.

ويصر شريف مقاطعة كرافين "تشيب هيوز"، على أن الطفل أبلغهم أنه "كان مع أصدقائه الدببة في الغابة".

الزعم نفسه كررته عمة الطفل برينا هاثوي، وكتبت على صفحتها في "فيسبوك" أن الله أرسل له صديقاً ليحافظ على سلامته.. إن الله رحيم".

وقال "هيوز": إن المعلومات حول كاسي، أنه كان يلعب مع طفلين آخرين في الحديقة الخلفية لمنزل جدته؛ لكنه لم يعد إلى المنزل مع الطفلين الآخرين؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وبرغم الطقس البارد ومعرفة أن الطفل لم يكن يرتدي ملابس ملائمة تحميه وتقيه البرد، بدأت عمليات البحث عنه باستخدام المروحيات وطائرات الدرون وفِرَق الإنقاذ، إضافة إلى المتطوعين.

واستمر البحث في اليوم التالي؛ لكن يوم الخميس ازدادت حالة الطقس سوءاً؛ الأمر الذي دفع السلطات إلى إعادة المتطوعين، والطلب منهم التوقف عن أعمال البحث والإنقاذ.

ونجحت فِرَق الإنقاذ أخيراً في العثور عليه في مجرى مائي حيث وصلت المياه إلى خصره، وخلالها لم يتعرض الطفل إلا لخدوش وسحجات بسيطة، وكل ما طلبه عند العثور عليه هو بعض الماء للشرب ووالدته.

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طرزان الجديد.. دببة تحمي طفلاً تاه في الغابة
سبق

يمكن للطبيعة الرحيمة أن تحمي الإنسان في لحظة ضعفه؛ فقد اضطر طفل في الثالثة من عمره للبقاء في الغابة على مدى يومين، في ظل درجات حرارة منخفضة وصلت إلى ما دون الصفر، ولم يكن بقاؤه ممكناً لولا الدببة؛ وهو ما يذكّرنا بقصة طرزان والقرود.

ووفقاً لشرطة مقاطعة كرافين في كارولينا الشمالية، وأسرة الطفل "كاسي هاثوي"؛ فقد أكد عند العثور عليه أن "أصدقائي الدببة ساعدوني طوال الوقت".

وكان "كاسي" قد فُقِد الثلاثاء الماضي، عندما كان مع أسرته في زيارة لجدته، وبدأت عملية البحث والإنقاذ التي توقفت بسبب الظروف الجوية السيئة للغاية؛ وفقاً لما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وبحسب التقرير الصحفي؛ فُقِد الطفل "كاسي" في غابات كارولينا الشمالية، وهي موئل للدببة السوداء، التي غالباً ما تكون شرسة مع الدخلاء في مناطق وجودها وانتشارها.

ويصر شريف مقاطعة كرافين "تشيب هيوز"، على أن الطفل أبلغهم أنه "كان مع أصدقائه الدببة في الغابة".

الزعم نفسه كررته عمة الطفل برينا هاثوي، وكتبت على صفحتها في "فيسبوك" أن الله أرسل له صديقاً ليحافظ على سلامته.. إن الله رحيم".

وقال "هيوز": إن المعلومات حول كاسي، أنه كان يلعب مع طفلين آخرين في الحديقة الخلفية لمنزل جدته؛ لكنه لم يعد إلى المنزل مع الطفلين الآخرين؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وبرغم الطقس البارد ومعرفة أن الطفل لم يكن يرتدي ملابس ملائمة تحميه وتقيه البرد، بدأت عمليات البحث عنه باستخدام المروحيات وطائرات الدرون وفِرَق الإنقاذ، إضافة إلى المتطوعين.

واستمر البحث في اليوم التالي؛ لكن يوم الخميس ازدادت حالة الطقس سوءاً؛ الأمر الذي دفع السلطات إلى إعادة المتطوعين، والطلب منهم التوقف عن أعمال البحث والإنقاذ.

ونجحت فِرَق الإنقاذ أخيراً في العثور عليه في مجرى مائي حيث وصلت المياه إلى خصره، وخلالها لم يتعرض الطفل إلا لخدوش وسحجات بسيطة، وكل ما طلبه عند العثور عليه هو بعض الماء للشرب ووالدته.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
10:21 AM

طرزان الجديد.. دببة تحمي طفلاً تاه في الغابة

جدته: "الله أرسل له صديقاً ليحميه.. إن الله رحيم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يمكن للطبيعة الرحيمة أن تحمي الإنسان في لحظة ضعفه؛ فقد اضطر طفل في الثالثة من عمره للبقاء في الغابة على مدى يومين، في ظل درجات حرارة منخفضة وصلت إلى ما دون الصفر، ولم يكن بقاؤه ممكناً لولا الدببة؛ وهو ما يذكّرنا بقصة طرزان والقرود.

ووفقاً لشرطة مقاطعة كرافين في كارولينا الشمالية، وأسرة الطفل "كاسي هاثوي"؛ فقد أكد عند العثور عليه أن "أصدقائي الدببة ساعدوني طوال الوقت".

وكان "كاسي" قد فُقِد الثلاثاء الماضي، عندما كان مع أسرته في زيارة لجدته، وبدأت عملية البحث والإنقاذ التي توقفت بسبب الظروف الجوية السيئة للغاية؛ وفقاً لما ذكرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وبحسب التقرير الصحفي؛ فُقِد الطفل "كاسي" في غابات كارولينا الشمالية، وهي موئل للدببة السوداء، التي غالباً ما تكون شرسة مع الدخلاء في مناطق وجودها وانتشارها.

ويصر شريف مقاطعة كرافين "تشيب هيوز"، على أن الطفل أبلغهم أنه "كان مع أصدقائه الدببة في الغابة".

الزعم نفسه كررته عمة الطفل برينا هاثوي، وكتبت على صفحتها في "فيسبوك" أن الله أرسل له صديقاً ليحافظ على سلامته.. إن الله رحيم".

وقال "هيوز": إن المعلومات حول كاسي، أنه كان يلعب مع طفلين آخرين في الحديقة الخلفية لمنزل جدته؛ لكنه لم يعد إلى المنزل مع الطفلين الآخرين؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وبرغم الطقس البارد ومعرفة أن الطفل لم يكن يرتدي ملابس ملائمة تحميه وتقيه البرد، بدأت عمليات البحث عنه باستخدام المروحيات وطائرات الدرون وفِرَق الإنقاذ، إضافة إلى المتطوعين.

واستمر البحث في اليوم التالي؛ لكن يوم الخميس ازدادت حالة الطقس سوءاً؛ الأمر الذي دفع السلطات إلى إعادة المتطوعين، والطلب منهم التوقف عن أعمال البحث والإنقاذ.

ونجحت فِرَق الإنقاذ أخيراً في العثور عليه في مجرى مائي حيث وصلت المياه إلى خصره، وخلالها لم يتعرض الطفل إلا لخدوش وسحجات بسيطة، وكل ما طلبه عند العثور عليه هو بعض الماء للشرب ووالدته.

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