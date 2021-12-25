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كورونا يضرب رباعي الفتح قبل مواجهة الهلال

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عن اللاعبين الذين كشفت الفحوصات عن إصابتهم بفايروس كورونا (Covid-19)، وبالتالي تأكد غيابهم عن مواجهة الهلال غدًا في الجولة ١٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين وهم:

المحترف المغربي بصفوف الفريق مروان سعدان وقاسم لاجامي وصالح النشمي وحسن الحبيب .

فيما يفتقد الفريق لخدمات المحترف البيروفي كريستيان كويفا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مدرب الفريق يانييك فيريرا ومدير الفريق أحمد الغوينم والإداري أحمد المبارك.

الجدير بالذكر بأن المدير الفني للفريق استدعى عددًا من لاعبي فئة الشباب بالنادي لتعويض الغيابات الكبيرة التي يتعرض لها الفريق قبل مواجهة الهلال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كورونا يضرب رباعي الفتح قبل مواجهة الهلال
سبق

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عن اللاعبين الذين كشفت الفحوصات عن إصابتهم بفايروس كورونا (Covid-19)، وبالتالي تأكد غيابهم عن مواجهة الهلال غدًا في الجولة ١٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين وهم:

المحترف المغربي بصفوف الفريق مروان سعدان وقاسم لاجامي وصالح النشمي وحسن الحبيب .

فيما يفتقد الفريق لخدمات المحترف البيروفي كريستيان كويفا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مدرب الفريق يانييك فيريرا ومدير الفريق أحمد الغوينم والإداري أحمد المبارك.

الجدير بالذكر بأن المدير الفني للفريق استدعى عددًا من لاعبي فئة الشباب بالنادي لتعويض الغيابات الكبيرة التي يتعرض لها الفريق قبل مواجهة الهلال.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
07:05 PM

كورونا يضرب رباعي الفتح قبل مواجهة الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عن اللاعبين الذين كشفت الفحوصات عن إصابتهم بفايروس كورونا (Covid-19)، وبالتالي تأكد غيابهم عن مواجهة الهلال غدًا في الجولة ١٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين وهم:

المحترف المغربي بصفوف الفريق مروان سعدان وقاسم لاجامي وصالح النشمي وحسن الحبيب .

فيما يفتقد الفريق لخدمات المحترف البيروفي كريستيان كويفا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مدرب الفريق يانييك فيريرا ومدير الفريق أحمد الغوينم والإداري أحمد المبارك.

الجدير بالذكر بأن المدير الفني للفريق استدعى عددًا من لاعبي فئة الشباب بالنادي لتعويض الغيابات الكبيرة التي يتعرض لها الفريق قبل مواجهة الهلال.

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142 مليون ..

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