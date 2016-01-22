شاهد .. الجبير في مقدمة مستقبلي خالد بن أحمد

وصل وزير خارجية مملكة #البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة؛ إلى الرياض اليوم.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير في مقدمة مستقبليه.
وصل وزير خارجية مملكة #البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة؛ إلى الرياض اليوم.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير في مقدمة مستقبليه.
وصل وزير خارجية مملكة #البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة؛ إلى الرياض اليوم.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير في مقدمة مستقبليه.
وصل وزير خارجية مملكة #البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة؛ إلى الرياض اليوم.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير في مقدمة مستقبليه.