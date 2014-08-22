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"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 737 خلال الـ24 ساعة الماضية

عسير: 66 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية

عبر 9 آلاف جولة رقابية نفّذتها الأمانة خلال أسبوعين على المحلات والمنشآت

كثّفت الفِرَق الرقابية بأمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها، جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية التي نُفّذت على مدار الأسبوعين الماضيين، وصل عددها إلى 9660 جولة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 66 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية.

وأشارت إلى أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية يُعد دليلًا على وعي المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة أن كل البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، والتي تشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة، ونبهت إلى أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.

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عسير: 66 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية
سبق

كثّفت الفِرَق الرقابية بأمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها، جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية التي نُفّذت على مدار الأسبوعين الماضيين، وصل عددها إلى 9660 جولة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 66 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية.

وأشارت إلى أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية يُعد دليلًا على وعي المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة أن كل البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، والتي تشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة، ونبهت إلى أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
01:15 PM

عسير: 66 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية

عبر 9 آلاف جولة رقابية نفّذتها الأمانة خلال أسبوعين على المحلات والمنشآت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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كثّفت الفِرَق الرقابية بأمانة منطقة عسير والبلديات الـ33 التابعة لها، جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية التي نُفّذت على مدار الأسبوعين الماضيين، وصل عددها إلى 9660 جولة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل 66 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية.

وأشارت إلى أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية يُعد دليلًا على وعي المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة أن كل البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، والتي تشمل جميع مدن ومحافظات المنطقة، ونبهت إلى أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.

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