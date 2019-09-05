النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس القبرصي

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف اليوم، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس أناستاسياذيس.

ونقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق.

من جهته، أعرب الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولحكومة المملكة العربية السعودية، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين.

وعد افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في نيقوسيا خطوة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس القبرصي
سبق

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف اليوم، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس أناستاسياذيس.

ونقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق.

من جهته، أعرب الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولحكومة المملكة العربية السعودية، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين.

وعد افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في نيقوسيا خطوة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين البلدين.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
08:55 PM

سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس القبرصي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيقوسيا
0
1,295

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف اليوم، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس أناستاسياذيس.

ونقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق.

من جهته، أعرب الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولحكومة المملكة العربية السعودية، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين.

وعد افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في نيقوسيا خطوة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين البلدين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,960
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,492
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,402
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,817

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة