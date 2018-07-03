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أمانة عسير تزرع أكثر من مليونَيْ زهرة في مدينة أبها

في عدد من الطرق والميادين

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل، زراعة ما يزيد على مليوني زهرة في عدد من طرق وميادين مدينة أبها.

وأوضح الدكتور "علي عسيري" المدير العام لإدارة الحدائق والتجميل، أن الأمانة وتزامناً مع الموسم السياحي في المنطقة قد قامت بزراعة ما يزيد على مليوني زهرة موسمية متنوعة في مختلف أنحاء مدينة أبها، ومن أهم تلك المواقع: دوار المطار، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فهد بجانب دوارات وسط المدينة، وباقي الحدائق، فيما تمت زراعة 700 ألف زهرة صيفية بسجادة الزهور؛ حيث اختيرت تلك الزهور بعناية؛ ومن أبرزها: زهور الامرنتس، والجارونيا، والكوكيا، وغيرها من الزهور الصيفة الأخرى.

وقال عسيري: إنه تم الانتهاء من زراعة 4200 شجيرة تم توزيعها على حدائق مدينة أبها، إضافة إلى زراعة 1000 شجرة متنوعة ما بين الأشجار والنخيل؛ حيث تم توزيعها على الطرقات الرئيسة بمدينة أبها؛ مثل طريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق المطار. وأشار في الوقت ذاته إلى أنه قد تم الانتهاء من زراعة عدد من المسطحات الخضراء الجاهزة بمساحة قدرت بـ50 ألف م2، إضافة إلى أعمال التركيب لشبكات الري الحديثة التي تم الانتهاء منها؛ حيث قدرت بطول 50 ألف م2، وقد تم توزيع تلك المسطحات على حدائق الشلال والوردتين وأبو خيال القديمة والجديدة وحديقة الضباب، مبينًا أنه تم تركيب أكثر من 50 لعبة متنوعة وجديدة للأطفال، والتي تم توزيعها على مختلف حدائق مدينة أبها.

واختتم عسيري بأن تلك الجهود جاءت بمتابعة من أمين منطقة عسير "م . عبدالله المصلح" ولإظهار الوجه الجميل لمدينة أبها، مشيرًا إلى أن الأمانة حرصت على تنويع الزهور التي تمت زراعتها، وأن الأمانة ماضية في أعمال التجميل بمدينة أبها وفق خطة عمل واضحة، وتشمل زراعة الأشجار بأنواعها وزيادة المساحات الخضراء في طرقات وميادين المدينة.

الجدير بالذكر أن حديقة أم الركب الجديدة باتت جاهزة وقد تم الانتهاء من الأعمال فيها، وتقدر مساحتها بـ26000م2، والتي تشتمل على منطقتَيْ ألعاب للأطفال بجانب المرافق العامة الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة عسير تزرع أكثر من مليونَيْ زهرة في مدينة أبها
سبق

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل، زراعة ما يزيد على مليوني زهرة في عدد من طرق وميادين مدينة أبها.

وأوضح الدكتور "علي عسيري" المدير العام لإدارة الحدائق والتجميل، أن الأمانة وتزامناً مع الموسم السياحي في المنطقة قد قامت بزراعة ما يزيد على مليوني زهرة موسمية متنوعة في مختلف أنحاء مدينة أبها، ومن أهم تلك المواقع: دوار المطار، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فهد بجانب دوارات وسط المدينة، وباقي الحدائق، فيما تمت زراعة 700 ألف زهرة صيفية بسجادة الزهور؛ حيث اختيرت تلك الزهور بعناية؛ ومن أبرزها: زهور الامرنتس، والجارونيا، والكوكيا، وغيرها من الزهور الصيفة الأخرى.

وقال عسيري: إنه تم الانتهاء من زراعة 4200 شجيرة تم توزيعها على حدائق مدينة أبها، إضافة إلى زراعة 1000 شجرة متنوعة ما بين الأشجار والنخيل؛ حيث تم توزيعها على الطرقات الرئيسة بمدينة أبها؛ مثل طريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق المطار. وأشار في الوقت ذاته إلى أنه قد تم الانتهاء من زراعة عدد من المسطحات الخضراء الجاهزة بمساحة قدرت بـ50 ألف م2، إضافة إلى أعمال التركيب لشبكات الري الحديثة التي تم الانتهاء منها؛ حيث قدرت بطول 50 ألف م2، وقد تم توزيع تلك المسطحات على حدائق الشلال والوردتين وأبو خيال القديمة والجديدة وحديقة الضباب، مبينًا أنه تم تركيب أكثر من 50 لعبة متنوعة وجديدة للأطفال، والتي تم توزيعها على مختلف حدائق مدينة أبها.

واختتم عسيري بأن تلك الجهود جاءت بمتابعة من أمين منطقة عسير "م . عبدالله المصلح" ولإظهار الوجه الجميل لمدينة أبها، مشيرًا إلى أن الأمانة حرصت على تنويع الزهور التي تمت زراعتها، وأن الأمانة ماضية في أعمال التجميل بمدينة أبها وفق خطة عمل واضحة، وتشمل زراعة الأشجار بأنواعها وزيادة المساحات الخضراء في طرقات وميادين المدينة.

الجدير بالذكر أن حديقة أم الركب الجديدة باتت جاهزة وقد تم الانتهاء من الأعمال فيها، وتقدر مساحتها بـ26000م2، والتي تشتمل على منطقتَيْ ألعاب للأطفال بجانب المرافق العامة الأخرى.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
07:03 PM

أمانة عسير تزرع أكثر من مليونَيْ زهرة في مدينة أبها

في عدد من الطرق والميادين

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ظافر الشهري - أبها
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أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل، زراعة ما يزيد على مليوني زهرة في عدد من طرق وميادين مدينة أبها.

وأوضح الدكتور "علي عسيري" المدير العام لإدارة الحدائق والتجميل، أن الأمانة وتزامناً مع الموسم السياحي في المنطقة قد قامت بزراعة ما يزيد على مليوني زهرة موسمية متنوعة في مختلف أنحاء مدينة أبها، ومن أهم تلك المواقع: دوار المطار، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فهد بجانب دوارات وسط المدينة، وباقي الحدائق، فيما تمت زراعة 700 ألف زهرة صيفية بسجادة الزهور؛ حيث اختيرت تلك الزهور بعناية؛ ومن أبرزها: زهور الامرنتس، والجارونيا، والكوكيا، وغيرها من الزهور الصيفة الأخرى.

وقال عسيري: إنه تم الانتهاء من زراعة 4200 شجيرة تم توزيعها على حدائق مدينة أبها، إضافة إلى زراعة 1000 شجرة متنوعة ما بين الأشجار والنخيل؛ حيث تم توزيعها على الطرقات الرئيسة بمدينة أبها؛ مثل طريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالعزيز، وطريق المطار. وأشار في الوقت ذاته إلى أنه قد تم الانتهاء من زراعة عدد من المسطحات الخضراء الجاهزة بمساحة قدرت بـ50 ألف م2، إضافة إلى أعمال التركيب لشبكات الري الحديثة التي تم الانتهاء منها؛ حيث قدرت بطول 50 ألف م2، وقد تم توزيع تلك المسطحات على حدائق الشلال والوردتين وأبو خيال القديمة والجديدة وحديقة الضباب، مبينًا أنه تم تركيب أكثر من 50 لعبة متنوعة وجديدة للأطفال، والتي تم توزيعها على مختلف حدائق مدينة أبها.

واختتم عسيري بأن تلك الجهود جاءت بمتابعة من أمين منطقة عسير "م . عبدالله المصلح" ولإظهار الوجه الجميل لمدينة أبها، مشيرًا إلى أن الأمانة حرصت على تنويع الزهور التي تمت زراعتها، وأن الأمانة ماضية في أعمال التجميل بمدينة أبها وفق خطة عمل واضحة، وتشمل زراعة الأشجار بأنواعها وزيادة المساحات الخضراء في طرقات وميادين المدينة.

الجدير بالذكر أن حديقة أم الركب الجديدة باتت جاهزة وقد تم الانتهاء من الأعمال فيها، وتقدر مساحتها بـ26000م2، والتي تشتمل على منطقتَيْ ألعاب للأطفال بجانب المرافق العامة الأخرى.

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