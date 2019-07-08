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مستشفى النور التخصصي يقيم دورة "في منزلي مسعفة"

لتعزيز الدور الوقائي وتأهيل المسعفات في المنازل

أقام مستشفى النور التخصصي للمشاركات المجتمعية دورة "في منزلي مسعفة"، لنشر ثقافة الوعي الصحي في مجال الإسعافات الأولية وجعل المرأة أكثر قدرة في التعامل مع الحوادث المنزلية التي قد يتعرض لها أفراد الأسرة.

جاء ذلك ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية والدورات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للمشاركات المجتمعية.

وكانت الأمهات على موعد مع مركز التدريب والتعليم بالمستشفى بباقة متنوعة من المعلومات الصحية وورش العمل فيما يتعلق بالإسعافات الأولية لربات المنزل والتي تتضمن شرحاً نظرياً وعملياً على المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وكيفية إسعاف إصابات الحروق والجروح ونزيف الكدمات وإسعاف المصابين بالاختناق للكبار والصغار.

وتسعى إدارة المستشفى لاستمرار هذه المبادرة على مدار العام لتتسع دائرة الوعي والمعرفة لأكبر شريحة من الأمهات وتقديم شهادة شكر وتقدير على مشاركتهن هذه الدورة المفيدة التي لاقت استحسانهن وتعبيرهن عن مدى الفائدة منها.

وفي الختام، شكر مدير مستشفى النور التخصصي، الدكتور فواز الجهني، مركز التدريب والتعليم بالمستشفى، وحث المهتمين على المشاركة بالدورات المقبلة.

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مستشفى النور التخصصي يقيم دورة "في منزلي مسعفة"
سبق

أقام مستشفى النور التخصصي للمشاركات المجتمعية دورة "في منزلي مسعفة"، لنشر ثقافة الوعي الصحي في مجال الإسعافات الأولية وجعل المرأة أكثر قدرة في التعامل مع الحوادث المنزلية التي قد يتعرض لها أفراد الأسرة.

جاء ذلك ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية والدورات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للمشاركات المجتمعية.

وكانت الأمهات على موعد مع مركز التدريب والتعليم بالمستشفى بباقة متنوعة من المعلومات الصحية وورش العمل فيما يتعلق بالإسعافات الأولية لربات المنزل والتي تتضمن شرحاً نظرياً وعملياً على المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وكيفية إسعاف إصابات الحروق والجروح ونزيف الكدمات وإسعاف المصابين بالاختناق للكبار والصغار.

وتسعى إدارة المستشفى لاستمرار هذه المبادرة على مدار العام لتتسع دائرة الوعي والمعرفة لأكبر شريحة من الأمهات وتقديم شهادة شكر وتقدير على مشاركتهن هذه الدورة المفيدة التي لاقت استحسانهن وتعبيرهن عن مدى الفائدة منها.

وفي الختام، شكر مدير مستشفى النور التخصصي، الدكتور فواز الجهني، مركز التدريب والتعليم بالمستشفى، وحث المهتمين على المشاركة بالدورات المقبلة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
08:05 PM

مستشفى النور التخصصي يقيم دورة "في منزلي مسعفة"

لتعزيز الدور الوقائي وتأهيل المسعفات في المنازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أقام مستشفى النور التخصصي للمشاركات المجتمعية دورة "في منزلي مسعفة"، لنشر ثقافة الوعي الصحي في مجال الإسعافات الأولية وجعل المرأة أكثر قدرة في التعامل مع الحوادث المنزلية التي قد يتعرض لها أفراد الأسرة.

جاء ذلك ضمن سلسلة المحاضرات التوعوية والدورات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للمشاركات المجتمعية.

وكانت الأمهات على موعد مع مركز التدريب والتعليم بالمستشفى بباقة متنوعة من المعلومات الصحية وورش العمل فيما يتعلق بالإسعافات الأولية لربات المنزل والتي تتضمن شرحاً نظرياً وعملياً على المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وكيفية إسعاف إصابات الحروق والجروح ونزيف الكدمات وإسعاف المصابين بالاختناق للكبار والصغار.

وتسعى إدارة المستشفى لاستمرار هذه المبادرة على مدار العام لتتسع دائرة الوعي والمعرفة لأكبر شريحة من الأمهات وتقديم شهادة شكر وتقدير على مشاركتهن هذه الدورة المفيدة التي لاقت استحسانهن وتعبيرهن عن مدى الفائدة منها.

وفي الختام، شكر مدير مستشفى النور التخصصي، الدكتور فواز الجهني، مركز التدريب والتعليم بالمستشفى، وحث المهتمين على المشاركة بالدورات المقبلة.

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