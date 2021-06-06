كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 66 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و821 حالة بمصر

كوريا الجنوبية تسجل 556 إصابة إضافية و191 في لبنان

أفادت بيانات وزارة الصحة في البرازيل أمس، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 16 مليونًا و907 آلاف و425 إصابة، بعد تسجيل 66 ألفًا و17 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الوفيات بالفيروس، ارتفع بواقع 1689 حالة وفاة ليصل إلى 472 ألفًا و531 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 267171 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 195871 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15309 حالات بعد تسجيل 41 وفاة جديدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 144 ألفًا و152 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت حالتيْ وفاة إضافيتين بالمرض؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1973.

لبنان

سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 541423 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس، بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 523476؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7758 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة.