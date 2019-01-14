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الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذر من العاصفة "بريندان"

أمطار غزيرة وأمواج عاتية واحتمال انقطاع الكهرباء

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، اليوم، تحذيراً للمواطنين؛ جراء وصول العاصفة "بريندان" إلى السواحل الغربية من البلاد.

وتوقع المكتب هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة في مناطق مختلفة من مقاطعتي ويلز وإيرلندا الشمالية وشمال قرب إسكتلندا، محذراً في الوقت نفسه من احتمال انقطاع التيار الكهربائي وحدوث إضرابات في حركة السير والمواصلات، إضافة إلى أمواج عاتية حتى نهاية اليوم، الإثنين.

الأرصاد الجوية في بريطانيا العاصفة بريندان

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الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذر من العاصفة "بريندان"
سبق

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، اليوم، تحذيراً للمواطنين؛ جراء وصول العاصفة "بريندان" إلى السواحل الغربية من البلاد.

وتوقع المكتب هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة في مناطق مختلفة من مقاطعتي ويلز وإيرلندا الشمالية وشمال قرب إسكتلندا، محذراً في الوقت نفسه من احتمال انقطاع التيار الكهربائي وحدوث إضرابات في حركة السير والمواصلات، إضافة إلى أمواج عاتية حتى نهاية اليوم، الإثنين.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:37 PM

الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذر من العاصفة "بريندان"

أمطار غزيرة وأمواج عاتية واحتمال انقطاع الكهرباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، اليوم، تحذيراً للمواطنين؛ جراء وصول العاصفة "بريندان" إلى السواحل الغربية من البلاد.

وتوقع المكتب هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة في مناطق مختلفة من مقاطعتي ويلز وإيرلندا الشمالية وشمال قرب إسكتلندا، محذراً في الوقت نفسه من احتمال انقطاع التيار الكهربائي وحدوث إضرابات في حركة السير والمواصلات، إضافة إلى أمواج عاتية حتى نهاية اليوم، الإثنين.

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