النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاة 30 طالبة جامعية بعد اصطدام حافلة بمركبة بأحد تقاطعات محايل

مصادر "سبق" تؤكد تهور السائق.. وشكاوى سابقة لم يلتفت لها

نجا 30 طالبة بكلية البنات برجال ألمع التابعة لجامعة الملك خالد بعد اصطدام الحافلة التي تقلهن بمركبة أخرى بأحد التقاطعات بمحايل عسير صباح أمس الأربعاء، ليصبن بحالة من الخوف والهلع والرضوض وتم نقل 4 منهن للمستشفى إلا أنهن غادرن بعد تلقيهن الإسعافات الأولية.

وفي التفاصيل، قالت مصادر "سبق" إن الحافلة تحمل الرقم 42 وتقوم بنقل طالبات مركز قنا مروراً بمحايل، حيث أكد عدد من الطالبات أن السائق متهور في قيادته وسبق أن تم تقديم عدد من الشكاوى للكلية ضده إلا أنه لم يتخذ بحقه أي إجراء.

وأضافت المصادر أن الخطأ كان على قائد وسيلة النقل الذي ارتطم بمركبة في تقاطع به إشارة مرورية ما يؤكد سيره بسرعة فائقة، حيث تسبب الحادث في إصابة شخصين آخرين كانا يستقلان المركبة التي تم الاصطدام بها.

وطالب أولياء الأمور الجهات المعنية بجامعة الملك خالد بحماية أرواح بناتهن واختيار سائقي حافلات النقل بعناية فائقة بما يضمن سلامة بناتهن والتحقيق في عدم الالتفات للشكاوى التي سبقت الحادث ضد السائق.

رجال ألمع كلية البنات برجال ألمع جامعة الملك خالد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاة 30 طالبة جامعية بعد اصطدام حافلة بمركبة بأحد تقاطعات محايل
سبق

نجا 30 طالبة بكلية البنات برجال ألمع التابعة لجامعة الملك خالد بعد اصطدام الحافلة التي تقلهن بمركبة أخرى بأحد التقاطعات بمحايل عسير صباح أمس الأربعاء، ليصبن بحالة من الخوف والهلع والرضوض وتم نقل 4 منهن للمستشفى إلا أنهن غادرن بعد تلقيهن الإسعافات الأولية.

وفي التفاصيل، قالت مصادر "سبق" إن الحافلة تحمل الرقم 42 وتقوم بنقل طالبات مركز قنا مروراً بمحايل، حيث أكد عدد من الطالبات أن السائق متهور في قيادته وسبق أن تم تقديم عدد من الشكاوى للكلية ضده إلا أنه لم يتخذ بحقه أي إجراء.

وأضافت المصادر أن الخطأ كان على قائد وسيلة النقل الذي ارتطم بمركبة في تقاطع به إشارة مرورية ما يؤكد سيره بسرعة فائقة، حيث تسبب الحادث في إصابة شخصين آخرين كانا يستقلان المركبة التي تم الاصطدام بها.

وطالب أولياء الأمور الجهات المعنية بجامعة الملك خالد بحماية أرواح بناتهن واختيار سائقي حافلات النقل بعناية فائقة بما يضمن سلامة بناتهن والتحقيق في عدم الالتفات للشكاوى التي سبقت الحادث ضد السائق.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:13 AM

نجاة 30 طالبة جامعية بعد اصطدام حافلة بمركبة بأحد تقاطعات محايل

مصادر "سبق" تؤكد تهور السائق.. وشكاوى سابقة لم يلتفت لها

A A A
محمد طيران - رجال ألمع
6
14,261

نجا 30 طالبة بكلية البنات برجال ألمع التابعة لجامعة الملك خالد بعد اصطدام الحافلة التي تقلهن بمركبة أخرى بأحد التقاطعات بمحايل عسير صباح أمس الأربعاء، ليصبن بحالة من الخوف والهلع والرضوض وتم نقل 4 منهن للمستشفى إلا أنهن غادرن بعد تلقيهن الإسعافات الأولية.

وفي التفاصيل، قالت مصادر "سبق" إن الحافلة تحمل الرقم 42 وتقوم بنقل طالبات مركز قنا مروراً بمحايل، حيث أكد عدد من الطالبات أن السائق متهور في قيادته وسبق أن تم تقديم عدد من الشكاوى للكلية ضده إلا أنه لم يتخذ بحقه أي إجراء.

وأضافت المصادر أن الخطأ كان على قائد وسيلة النقل الذي ارتطم بمركبة في تقاطع به إشارة مرورية ما يؤكد سيره بسرعة فائقة، حيث تسبب الحادث في إصابة شخصين آخرين كانا يستقلان المركبة التي تم الاصطدام بها.

وطالب أولياء الأمور الجهات المعنية بجامعة الملك خالد بحماية أرواح بناتهن واختيار سائقي حافلات النقل بعناية فائقة بما يضمن سلامة بناتهن والتحقيق في عدم الالتفات للشكاوى التي سبقت الحادث ضد السائق.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,165
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,983

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة