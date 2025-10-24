نجاة 30 طالبة جامعية بعد اصطدام حافلة بمركبة بأحد تقاطعات محايل

مصادر "سبق" تؤكد تهور السائق.. وشكاوى سابقة لم يلتفت لها

نجا 30 طالبة بكلية البنات برجال ألمع التابعة لجامعة الملك خالد بعد اصطدام الحافلة التي تقلهن بمركبة أخرى بأحد التقاطعات بمحايل عسير صباح أمس الأربعاء، ليصبن بحالة من الخوف والهلع والرضوض وتم نقل 4 منهن للمستشفى إلا أنهن غادرن بعد تلقيهن الإسعافات الأولية.

وفي التفاصيل، قالت مصادر "سبق" إن الحافلة تحمل الرقم 42 وتقوم بنقل طالبات مركز قنا مروراً بمحايل، حيث أكد عدد من الطالبات أن السائق متهور في قيادته وسبق أن تم تقديم عدد من الشكاوى للكلية ضده إلا أنه لم يتخذ بحقه أي إجراء.

وأضافت المصادر أن الخطأ كان على قائد وسيلة النقل الذي ارتطم بمركبة في تقاطع به إشارة مرورية ما يؤكد سيره بسرعة فائقة، حيث تسبب الحادث في إصابة شخصين آخرين كانا يستقلان المركبة التي تم الاصطدام بها.

وطالب أولياء الأمور الجهات المعنية بجامعة الملك خالد بحماية أرواح بناتهن واختيار سائقي حافلات النقل بعناية فائقة بما يضمن سلامة بناتهن والتحقيق في عدم الالتفات للشكاوى التي سبقت الحادث ضد السائق.