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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

"الداخلية": أي خروج وقت منع التجول مخالفة تستوجب العقوبة

المشي ضمن أعداد يعتبر مخالفتين لـ"منع التجول" و"عدم التجمعات"

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن أي خروج في أوقات المنع هو مخالفة لمنع التجول سواء المشي أو خلافه.

وقال "الشلهوب"، خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات كورونا: هذه المخالفة ستوجب تطبيق العقوبات.

وأضاف: بعض مخالفات المنع قد تسجل مخالفتين؛ فمثلاً لو وصل عدد الأشخاص الذين يمارسون المشي إلى خمسة أشخاص، فإنهم يعتبرون مخالفين لنظام منع التجمعات، وكذلك لقرار منع التجول، وبذلك تسجل ضدهم مخالفتان.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": أي خروج وقت منع التجول مخالفة تستوجب العقوبة
سبق

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن أي خروج في أوقات المنع هو مخالفة لمنع التجول سواء المشي أو خلافه.

وقال "الشلهوب"، خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات كورونا: هذه المخالفة ستوجب تطبيق العقوبات.

وأضاف: بعض مخالفات المنع قد تسجل مخالفتين؛ فمثلاً لو وصل عدد الأشخاص الذين يمارسون المشي إلى خمسة أشخاص، فإنهم يعتبرون مخالفين لنظام منع التجمعات، وكذلك لقرار منع التجول، وبذلك تسجل ضدهم مخالفتان.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
04:25 PM

"الداخلية": أي خروج وقت منع التجول مخالفة تستوجب العقوبة

المشي ضمن أعداد يعتبر مخالفتين لـ"منع التجول" و"عدم التجمعات"

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
0
8,023

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن أي خروج في أوقات المنع هو مخالفة لمنع التجول سواء المشي أو خلافه.

وقال "الشلهوب"، خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات كورونا: هذه المخالفة ستوجب تطبيق العقوبات.

وأضاف: بعض مخالفات المنع قد تسجل مخالفتين؛ فمثلاً لو وصل عدد الأشخاص الذين يمارسون المشي إلى خمسة أشخاص، فإنهم يعتبرون مخالفين لنظام منع التجمعات، وكذلك لقرار منع التجول، وبذلك تسجل ضدهم مخالفتان.

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