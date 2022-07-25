تعرّف على آلية وضوابط المشاركة في جائزة إمارة مكة للإعلام الجديد

نصف مليون ريال جوائز .. مراعاة معايير التقييم والشروط

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن آلية وضوابط المشاركة في جائزة الإمارة للإعلام الجديد.

وقالت الإمارة إن مجالات الجائزة تهدف إلى الارتقاء بنوعية وجودة المحتوى الإعلامي وتسليط الضوء على تجربة الحجاج وعكس الجهود المبذولة في خدمة الحاج وخدمة ضيوف الرحمن.

وأضافت: فروع الجائزة تشمل أفضل تغطية سناب شات مع أفضل فيلم قصير "دقيقتان كحد أقصى"، و أفضل صورة وأجمل تغريدة.

وأردفت: بداية التقديم على الجائزة في 21 ذي القعدة الموافق 24 يوليو حتى نهاية 12 ذي الحجة الموافق 13 أغسطس، ويتم إعلان الجائزة في 13 ذي الحجة الموافق 14 أغسطس، ويبلغ مجموع الجوائز نصف مليون ريال.

وتابعت: ستتم مراعاة معايير تقييم شروط الجائزة على جودة ونوعية المحتوى الإبداعي في طرح المحتوى ومدى إيجابية التأثير والانتشار والتخصص في خدمة الحج.

وقالت الإمارة: تتضمن الشروط أن المشاركة المقدمة أصلية من إنتاج المشترك ويمتلك حقوقها وإرفاق ما يثبت ذلك، وأن يكون المنتج ذا زاوية مبتكرة وإبداعية ذات قيمة مضافة، وأن تكون المشاركة مرتبطة بالأعمال والخدمات المخدمة لضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام لتوائم المكان، كالحرم المكي والمشارع المعدنية والطرق المؤدية للحرمين أو زمانية كموسم الحج موسم العمرة، وأن تكون المشاركة واضحة الرسالة والرؤية، وألا تتضمن أي نوع من الترويج لمنتج أو شركة تجارية أو توقيع أو هوية أو شعار أو اسم، مع الإشارة إلى حساب makkahregion@.

وأضافت: ترسل جميع المشاركات على الإيميل الخاص بالمسابقة (P.R@makkah.gov.sa).