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"صحة الشرقية": تكثيف الجولات التفتيشية على المنتجعات والأماكن العامة خلال العيد

قالت: للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد السلوكيات المخالفة للبروتوكولات

نفذت صحة الشرقية جولات ميدانية في مجمع الحياة بلازا بالدمام وذلك بالتعاون مع بلدية وسط الدمام وشرطة الدمام والجهات الحكومية المشاركة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت ورصد السلوكيات المخالفة لبروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا.

وشملت الجولات أكثر من 500 محل تم خلالها إغلاق 7 محلات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. كما تم رصد 10 مخالفات لعدم ارتداء الكمامات.

وشددت صحة الشرقية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال تطبيق توكلنا. وأيضا فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة والتأكد من وجود وسائل تعقيم وتعقيم الأسطح، وحث العاملين بالمنشآت على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

وأكدت على أن مراكز التطعيم جميعها متاحة خلال فترة العيد وحثت الجميع على المبادرة بأخذ اللقاح. كما أكدت على أنها سوف تكثف جولاتها على المنتجعات السياحية والأماكن العامة خلال فترة عيد الفطر المبارك للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

صحة الشرقية مجمع الحياة بلازا بالدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشرقية": تكثيف الجولات التفتيشية على المنتجعات والأماكن العامة خلال العيد
سبق

نفذت صحة الشرقية جولات ميدانية في مجمع الحياة بلازا بالدمام وذلك بالتعاون مع بلدية وسط الدمام وشرطة الدمام والجهات الحكومية المشاركة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت ورصد السلوكيات المخالفة لبروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا.

وشملت الجولات أكثر من 500 محل تم خلالها إغلاق 7 محلات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. كما تم رصد 10 مخالفات لعدم ارتداء الكمامات.

وشددت صحة الشرقية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال تطبيق توكلنا. وأيضا فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة والتأكد من وجود وسائل تعقيم وتعقيم الأسطح، وحث العاملين بالمنشآت على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

وأكدت على أن مراكز التطعيم جميعها متاحة خلال فترة العيد وحثت الجميع على المبادرة بأخذ اللقاح. كما أكدت على أنها سوف تكثف جولاتها على المنتجعات السياحية والأماكن العامة خلال فترة عيد الفطر المبارك للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
09:40 PM

"صحة الشرقية": تكثيف الجولات التفتيشية على المنتجعات والأماكن العامة خلال العيد

قالت: للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد السلوكيات المخالفة للبروتوكولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نفذت صحة الشرقية جولات ميدانية في مجمع الحياة بلازا بالدمام وذلك بالتعاون مع بلدية وسط الدمام وشرطة الدمام والجهات الحكومية المشاركة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت ورصد السلوكيات المخالفة لبروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا.

وشملت الجولات أكثر من 500 محل تم خلالها إغلاق 7 محلات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. كما تم رصد 10 مخالفات لعدم ارتداء الكمامات.

وشددت صحة الشرقية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة من خلال تطبيق توكلنا. وأيضا فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة والتأكد من وجود وسائل تعقيم وتعقيم الأسطح، وحث العاملين بالمنشآت على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

وأكدت على أن مراكز التطعيم جميعها متاحة خلال فترة العيد وحثت الجميع على المبادرة بأخذ اللقاح. كما أكدت على أنها سوف تكثف جولاتها على المنتجعات السياحية والأماكن العامة خلال فترة عيد الفطر المبارك للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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