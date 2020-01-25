النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": سُحب رعديّة مُمطرة على شرق وجنوب شرق المملكة

رياحٌ مُثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماءً غائمة جزئياً على تلك المناطق، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": سُحب رعديّة مُمطرة على شرق وجنوب شرق المملكة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماءً غائمة جزئياً على تلك المناطق، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
10:15 AM

"الأرصاد": سُحب رعديّة مُمطرة على شرق وجنوب شرق المملكة

رياحٌ مُثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,063

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم، وسماءً غائمة جزئياً على تلك المناطق، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,168
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,601
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,265

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة