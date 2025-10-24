تفاصيل جديدة بواقعة مهرِّب الـ 650 حزمة قات بحوطة بني تميم

عثر معه على أكثر من 170 حبة كبتاجون مخدر وسلاح ناري

تكشّفت لـ "سبق"، تفاصيل جديدة حول ضبط مهرّبي القات بطريق الحيانية- جنوب غربي حوطة بني تميم؛ حيث تبيّن أنه إضافة إلى ضبط كمية من القات قاربت نحو 650 حزمة قات، تمّ كذلك ضبط أكثر من 170 حبة من الكبتاجون المخدر وسلاح ناري.

تفصيلاً، ضبطت فرق المهمات بدوريات أمن حوطة بني تميم، منتصف ليلة أمس، سيارة من نوع جيب "جكسار" وبعد إخضاعها للتفتيش وتدقيق الأوراق الثبوتية لقائدها، اتضح أنه مطلوبٌ للجهات الأمنية، كما عثر بها على نحو 650 حزمة قات، وسلاح ناري من نوع رشاش غير مصرح وطلقات نارية حية و176 حبة من الكبتاجون المخدر، كذلك تمكنت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم من ضبط مركبة مسروقة من نوع "سكويا".

وكانت "سبق" قد انفردت، صباح اليوم، بخبر ضبط الجهات الأمنية بحوطة بني تميم 650 حزمة قات.