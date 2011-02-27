"كشّافو المملكة" يحصلون على شارة "اسكينج" في كوريا الجنوبية

ضمن أعضاء الوفد المشارك بالمخيم الكشفي العالمي للشباب

نجح عدد من أعضاء الوفد الكشفي السعودي المشارك في المخيم الكشفي العالمي للشباب المقام حالياً في كوريا الجنوبية، والمصاحب للألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع إليسيان جانغشون، أمس، في الحصول على شارة التجديف والتزلج على الثلوج "اسكينج".

وتمكّن كشافو المملكة من اجتياز جميع الصعوبات والتحديات التي يتطلبها الحصول على الشارة؛ حيث اجتازوا التحديات بقطع مسافة 10كم تقريباً في نهر الهان تجديفاً، ومن ثم التزلج في منطقة جانغشون بمهارة السكاينج المفتوح.

وأفاد رئيس الوفد السعودي في المخيم راشد بن أحمد الشهري، بأن وفد المملكة شارك بعدد من أفراده الذين تم إعدادهم مسبقاً لهذه المهمة؛ حيث أبدوا رغبتهم في الحصول عليها منذ أن تم ترشيحهم للمشاركة في اللقاء؛ فتم تزويدهم بمعلومات الحصول عليها، وتدريبهم عليها هناك، وحضروا دورة في متطلبات السلامة لها.

وأوضح الشهري، أن المشاركة في ذلك التحدي تأتي انطلاقاً من أهمية شارات الهواية؛ بكونها من أهم مفردات الطريقة الكشفية العالمية، ووسيلة لتحقيق المهارات من خلال الاهتمام بالأفراد؛ بما يتناسب مع ما لديهم من إمكانات، وإشباع لرغباتهم المختلفة، وتنمية القدرات العقلية والمهارية والجسدية لديهم وصقل مواهبهم.