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الأسبوع في 13 صورة: عودة المومياء.. وأرنب يتحدث باسم البيت الأبيض

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد شهدت القاهرة موكبًا مبهرًا لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، فيما شهدت تايوان حادثًا أليمًا أودى بحياة نحو 50 شخصًا بعد أن خرج أحد القطارات عن مساره. المزيد تجدونه في الصور.


1- عربة صممت خصيصًا للموكب المبهر لنقل المومياوات الملكية في مصر



2- صورة جوية للمنازل المتضررة بعد أن تسبب إعصار في حدوث فيضانات مفاجئة في إيست فلوريس بإندونيسيا



3- صورة جوية للفوضى التي أحدثها خروج قطار عن مساره في تايوان ما أسفر عن مقتل نحو 50 شخصًا



4- صورة سيلفي على سطح المريخ للمركبة الفضائية برسفيرانس التابعة لناسا



5- البرق يضرب السماء في ميدان جورج فلويد في مينيابوليس، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة قاتله ديريك شوفين



6- طائر النورس يصرخ على شاطئ في ألمانيا بينما عاصفة ثلجية تقترب في الخلفية



7- في مشهد سريالي.. الحمم البركانية تتدفق من بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا



8- امرأة تمارس المشي على جسر تشارلز أثناء تساقط الثلوج في براج بجمهورية التشيك



9- مشهد لإحراق الشموع في مزرعة عنب في سويسرا لتدفئة الثمار



10- مجسم لأرنب يتقمص دور المتحدثة باسم البيت الأبيض في غرفة الإحاطة الصحفية



11- موجة عملاقة تتحدى منارة روكر في سندرلاند بإنجلترا



12- منظر جوي لجبل لاوجون المغطى بالثلوج في لويانغ بمقاطعة خنان في الصين



13- مشهد للعاصمة الأيسلندية ريكيافيك وفي الخلف يظهر بركان شبه جزيرة ريكيانيس





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الأسبوع في 13 صورة: عودة المومياء.. وأرنب يتحدث باسم البيت الأبيض
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد شهدت القاهرة موكبًا مبهرًا لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، فيما شهدت تايوان حادثًا أليمًا أودى بحياة نحو 50 شخصًا بعد أن خرج أحد القطارات عن مساره. المزيد تجدونه في الصور.


1- عربة صممت خصيصًا للموكب المبهر لنقل المومياوات الملكية في مصر



2- صورة جوية للمنازل المتضررة بعد أن تسبب إعصار في حدوث فيضانات مفاجئة في إيست فلوريس بإندونيسيا



3- صورة جوية للفوضى التي أحدثها خروج قطار عن مساره في تايوان ما أسفر عن مقتل نحو 50 شخصًا



4- صورة سيلفي على سطح المريخ للمركبة الفضائية برسفيرانس التابعة لناسا



5- البرق يضرب السماء في ميدان جورج فلويد في مينيابوليس، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة قاتله ديريك شوفين



6- طائر النورس يصرخ على شاطئ في ألمانيا بينما عاصفة ثلجية تقترب في الخلفية



7- في مشهد سريالي.. الحمم البركانية تتدفق من بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا



8- امرأة تمارس المشي على جسر تشارلز أثناء تساقط الثلوج في براج بجمهورية التشيك



9- مشهد لإحراق الشموع في مزرعة عنب في سويسرا لتدفئة الثمار



10- مجسم لأرنب يتقمص دور المتحدثة باسم البيت الأبيض في غرفة الإحاطة الصحفية



11- موجة عملاقة تتحدى منارة روكر في سندرلاند بإنجلترا



12- منظر جوي لجبل لاوجون المغطى بالثلوج في لويانغ بمقاطعة خنان في الصين



13- مشهد للعاصمة الأيسلندية ريكيافيك وفي الخلف يظهر بركان شبه جزيرة ريكيانيس





11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
01:53 AM

الأسبوع في 13 صورة: عودة المومياء.. وأرنب يتحدث باسم البيت الأبيض

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
9,649

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد شهدت القاهرة موكبًا مبهرًا لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، فيما شهدت تايوان حادثًا أليمًا أودى بحياة نحو 50 شخصًا بعد أن خرج أحد القطارات عن مساره. المزيد تجدونه في الصور.


1- عربة صممت خصيصًا للموكب المبهر لنقل المومياوات الملكية في مصر



2- صورة جوية للمنازل المتضررة بعد أن تسبب إعصار في حدوث فيضانات مفاجئة في إيست فلوريس بإندونيسيا



3- صورة جوية للفوضى التي أحدثها خروج قطار عن مساره في تايوان ما أسفر عن مقتل نحو 50 شخصًا



4- صورة سيلفي على سطح المريخ للمركبة الفضائية برسفيرانس التابعة لناسا



5- البرق يضرب السماء في ميدان جورج فلويد في مينيابوليس، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة قاتله ديريك شوفين



6- طائر النورس يصرخ على شاطئ في ألمانيا بينما عاصفة ثلجية تقترب في الخلفية



7- في مشهد سريالي.. الحمم البركانية تتدفق من بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا



8- امرأة تمارس المشي على جسر تشارلز أثناء تساقط الثلوج في براج بجمهورية التشيك



9- مشهد لإحراق الشموع في مزرعة عنب في سويسرا لتدفئة الثمار



10- مجسم لأرنب يتقمص دور المتحدثة باسم البيت الأبيض في غرفة الإحاطة الصحفية



11- موجة عملاقة تتحدى منارة روكر في سندرلاند بإنجلترا



12- منظر جوي لجبل لاوجون المغطى بالثلوج في لويانغ بمقاطعة خنان في الصين



13- مشهد للعاصمة الأيسلندية ريكيافيك وفي الخلف يظهر بركان شبه جزيرة ريكيانيس





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