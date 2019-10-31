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"الجوازات": 28190 سائحاً قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية خلال شهر

عبر جميع المنافذ.. المديرية العامة: دعمنا المراكز بالقوة البشرية المدربة

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القادمين إلى المملكة بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية خلال الفترة من 28/ 1/ 1441هـ حتى 2/ 3/ 1441هـ بلغ 28190 سائحاً تم استقبالهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية).

وأشارت "الجوازات" إلى أنه بإمكان السائح التقدم للحصول على التأشيرة قبل مغادرته إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية: visa.visitsaudi.com، أو عند الوصول إلى المملكة عبر جميع المنافذ لإصدار التأشيرة السياحية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب الجوازات لإصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول.

وأفادت "الجوازات" أن التأشيرة السياحية تتيح للسائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، بحيث يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، كما يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال السنة الواحدة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها قامت بتجهيز كل إدارات الجوازات بالمنافذ بالأجهزة التقنية الحديثة الخاصة بإصدار التأشيرة السياحية، ودعمها بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة.

يُذكر أن الخارجية كانت قد كشفت أمس عن حصول أكثر من 77 ألف سائح على تأشيرة للمملكة خلال 33 يومًا؛ وذلك عقب السماح بإصدار التأشيرات السياحية.. وفيما يأتي الرقم الذي أعلنته الجوازات اليوم، مقتصرًا على مَن حصل على التأشيرة ووصل المملكة بالفعل خلال مدة الـ30 يومًا.

الجوازات تأشيرة سياحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات": 28190 سائحاً قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية خلال شهر
سبق

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القادمين إلى المملكة بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية خلال الفترة من 28/ 1/ 1441هـ حتى 2/ 3/ 1441هـ بلغ 28190 سائحاً تم استقبالهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية).

وأشارت "الجوازات" إلى أنه بإمكان السائح التقدم للحصول على التأشيرة قبل مغادرته إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية: visa.visitsaudi.com، أو عند الوصول إلى المملكة عبر جميع المنافذ لإصدار التأشيرة السياحية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب الجوازات لإصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول.

وأفادت "الجوازات" أن التأشيرة السياحية تتيح للسائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، بحيث يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، كما يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال السنة الواحدة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها قامت بتجهيز كل إدارات الجوازات بالمنافذ بالأجهزة التقنية الحديثة الخاصة بإصدار التأشيرة السياحية، ودعمها بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة.

يُذكر أن الخارجية كانت قد كشفت أمس عن حصول أكثر من 77 ألف سائح على تأشيرة للمملكة خلال 33 يومًا؛ وذلك عقب السماح بإصدار التأشيرات السياحية.. وفيما يأتي الرقم الذي أعلنته الجوازات اليوم، مقتصرًا على مَن حصل على التأشيرة ووصل المملكة بالفعل خلال مدة الـ30 يومًا.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
12:00 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
01:25 PM

"الجوازات": 28190 سائحاً قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية خلال شهر

عبر جميع المنافذ.. المديرية العامة: دعمنا المراكز بالقوة البشرية المدربة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القادمين إلى المملكة بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية خلال الفترة من 28/ 1/ 1441هـ حتى 2/ 3/ 1441هـ بلغ 28190 سائحاً تم استقبالهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية).

وأشارت "الجوازات" إلى أنه بإمكان السائح التقدم للحصول على التأشيرة قبل مغادرته إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية: visa.visitsaudi.com، أو عند الوصول إلى المملكة عبر جميع المنافذ لإصدار التأشيرة السياحية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب الجوازات لإصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول.

وأفادت "الجوازات" أن التأشيرة السياحية تتيح للسائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، بحيث يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، كما يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال السنة الواحدة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها قامت بتجهيز كل إدارات الجوازات بالمنافذ بالأجهزة التقنية الحديثة الخاصة بإصدار التأشيرة السياحية، ودعمها بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة.

يُذكر أن الخارجية كانت قد كشفت أمس عن حصول أكثر من 77 ألف سائح على تأشيرة للمملكة خلال 33 يومًا؛ وذلك عقب السماح بإصدار التأشيرات السياحية.. وفيما يأتي الرقم الذي أعلنته الجوازات اليوم، مقتصرًا على مَن حصل على التأشيرة ووصل المملكة بالفعل خلال مدة الـ30 يومًا.

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