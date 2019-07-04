وصول أولى رحلات الحجيج إلى مطار جدة وعلى متنها 350 حاجًا

استقبلهم بالورود "المنصوري" و"الجاسر"

استقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، مساء اليوم، أولى رحلات الخطوط السعودية الخاصة بالحج، بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمة من العاصمة البنجلاديشية "دكّا"، وعلى متنها 350 حاجًا.

وشارك "المنصوري" الاستقبال، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومساعد رئيس هيئة الطيران المدني لخدمات الحج والعمرة، وعدد من قيادات الهيئة والخطوط السعودية ومطار الملك عبدالعزيز والجهات الحكومية العاملة في مجمع صالات الحج والعمرة.

ورحب الجميع بالحجاج القادمين على الرحلة الأولى لـ"السعودية" وقدم للحجاج الورود والهدايا التذكارية بهذه المناسبة، متمنيًا لهم إقامة سعيدة وحجًا مبرورًا في ظل ما يجده ضيوف الرحمن من رعاية واهتمام من كل الأجهزة الحكومية والشركات المساندة المعنية بخدمتهم وتسهيل إجراءات وصولهم وإقامتهم.

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالهادي بن أحمد المنصوري، إنه تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – بتوفير أفضل الخدمات وأقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة، استعدت الهيئة لاستقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام في وقت مبكر، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وشركات الطيران ومؤسسات الحجاج والشركات المساندة، وتعزيز التعاون مع هذه الجهات، لتنفيذ التوجيهات الكريمة بدقة وتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتيسير إجراءاتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسكهم.

وقال المنصوري إن الهيئة حرصت من خلال استعدادها المبكر، توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام، عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وتجنيد الطاقات وتسخير كل الإمكانات والتجهيزات في مرافق المطارين لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن على النحو الذي وجهت به القيادة الرشيدة.

وأضاف أن مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، شهد العديد من المشاريع التطويرية لتوفير أفضل الخدمات وأقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن.

ونوه بالمشاريع التطويرية التي شهدها مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بهدف الرفع من مستوى جودة الخدمات، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج خلال الموسم، بالتعاون الوثيق والبناء مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة في المطار، ومتابعة مستمرة من قبل وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

من جانبه، أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح الجاسر، أن التعاون القائم بين الهيئة العامة للطيران المدني والناقل الوطني يعكس أفضل أوجه التكامل بين مؤسسات الدولة، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وبما يسهم في إنجاز مبادرات رؤية المملكة 2030، وتحقيق أهدافها المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتيسير الإجراءات لتوفير أجواء إيمانية تحفها الراحة والطمأنينة في ظل عناية ورعاية متكاملة من منظومة الجهات المعنية، بتوفير هذه الخدمات وفي مقدمتها لجنة الحج العليا واللجنة المركزية وكل الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وقال "الجاسر" إن الخطوط السعودية وشركاتها ووحداتها الناشئة عن التخصيص تجند إمكاناتها البشرية والآلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وإنجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام، ضمن منظومة مؤسسات الدولة ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأضاف: تستهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام نقل (1,2) مليون حاج في مرحلتي القدوم والمغادرة بزيادة قدرها (10%) عمّا تم نقله خلال موسم الحج للعام الماضي.

وتابع: "دعمت "السعودية" أسطولها الرئيسي المكون حاليًا من "165" طائرة حديثة بـ"17" طائرة إضافية لنقل ضيوف الرحمن من حجاج الداخل والخارج عبر شبكة رحلاتها الداخلية والدولية من وإلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، كما تمت مضاعفة الجهود من قبل القطاعات كافة، والعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن على متن الطائرات وفي جميع مواقع الخدمة".

وتقدم "السعودية" باقة من الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام، تشمل إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والعودة في محطة المنشأ، وقبل موعد السفر بوقتٍ مناسب لضمان تركيز الحاج على أداء المناسك، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المبيعات لتأكيد الحجز لرحلة العودة، بالإضافة إلى إرسال بطاقات الجوازات إلى المحطات الخارجية قبل بداية موسم الحج ليتم تعبئة بياناتها قبل وصول الحجاج للمملكة إلى جانب تأمين ملاحين على رحلات الحج يتحدثون اللغات المختلفة للحجاج، وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج وأحكامه على الطائرات وعبر موقع ومطبوعات "السعودية".

وإعداد نشرات توعية مصورة تتعلق بالأمتعة المسموح بحملها داخل مقصورة الضيوف والعفش المعاين في مستودعات الطائرة، إلى جانب توفير رحلات إضافية للحجاج الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة.